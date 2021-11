Jugendchor ist Gast an der 18. Orgelnacht in Altdorf

Kirchenchor 18. Orgelnacht in Altdorf: Auch Jugendliche lassen sich für geistliche Musik begeistern Lea Ziegler Tschalèr und Aaron Tschalèr leiten seit elf Jahren den Jugendchor St. Martin. Momentan bereitet sich dieser auf die Orgelnacht vom 20. November vor. Jana Arnold 13.11.2021, 13.58 Uhr

Möchte man einen stimmungsvollen Kirchenbesuch geniessen, empfiehlt es sich, am Donnerstagabend nach 19 Uhr die Pfarrkirche St. Martin in Altdorf aufzusuchen. Von allen Seiten her hallen schöne Klänge, von der kirchlichen Akustik optimal unterstützt. Visuell sind die Produzenten dieser Klänge nicht auszumachen – der Jugendchor St. Martin probt auf der Empore. Lea Tschalèr Ziegler sitzt an der Orgel, Aaron Tschalèr dirigiert. Vor ihnen stehen 15 Jugendliche und junge Erwachsene und singen im Sopran, Alt, Tenor oder Bass. Das älteste Mitglied ist 32 Jahre alt, das jüngste erst gerade 13.