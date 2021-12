Kanton Uri Auf Augenhöhe mit St. Moritz oder Kitzbühel: Britische Experten stellen Skidestination Andermatt gute Noten aus Der britische Immobilienmakler Savills hat den Bergort Andermatt in seinem Report an die Spitze der vielversprechendsten Skigebiete in den Alpen gesetzt. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 27.12.2021, 16.00 Uhr

Gefragt sind frische Luft und das gute Leben, wenn sich Menschen in den Bergen nach Ferienwohnungen umsehen. Hier hat es Andermatt dieses Jahr in die «Champions League» geschafft. Der britische Immobilienmakler Savills hat den Bergort an die Spitze der vielversprechendsten Skigebiete in den Alpen gesetzt.

Der einmal pro Jahr erscheinende Ski-Report des Beratungsunternehmens habe in der Branche einen hohen Stellenwert, wie Mediensprecher Stefan Kern von Andermatt Swiss Alps auf Anfrage sagt. «Der Report ist vor allem im angelsächsischen Raum sehr verbreitet. Von daher ist es ein sehr erfreuliches Zeichen, wenn die Entwicklung in Andermatt so positiv beurteilt wird.» Die Destination Andermatt hat in den vergangenen Jahren bezüglich Attraktivität bei Immobilienbesitzern stetig zugelegt.

Michelle Hunziker fährt für eine Werbekampagne Ski in Andermatt. Bild: PD

In Bezug auf Wachstum und Investitionsmöglichkeiten sieht der 1855 gegründete Immobilienberater die Urner Tourismusdestination ganz vorne. Vom Report erwartet Stefan Kern zwar keinen unmittelbaren Nachfrageausschlag.

«Für Leute, die sich überlegen, eine Ferienimmobilie in den Alpen zu kaufen, kommt nun aber nicht mehr nur St. Moritz oder Kitzbühel in Frage, sondern auch Andermatt.»

Das wirke sich positiv auf die Nachfrage aus. «Das Wachstum wird aber sicher beschleunigt und geht Hand in Hand mit der bereits vorhandenen Entwicklung.»

Andermatt kann dem Klimawandel trotzen

Auch gegenüber der Widerstandsfähigkeit zum Klimawandel erhält Andermatt sehr gute Noten. Im Vergleich mit 44 Skidestinationen weltweit belegt Andermatt Swiss Alps den fünften Platz. Wintersport-Destinationen sind künftig stark darauf angewiesen, der globalen Erwärmung nicht allzu stark ausgesetzt zu sein. Den Titel als widerstandsfähigste Region weltweit hält im Ranking Zermatt, dank seiner Höhenlage und dem Gletscherskifahren. Dass kleinere Skigebiete in niederen Lagen die permanente Schneesicherheit nicht gewährleisten können, dieser Trend werde anhalten, vermutet Stefan Kern. Er sagt:

«Für Andermatt ist dieser Fakt insofern wichtig, als dass Leute, die sich Ferienimmobilien in den Alpen kaufen, eine gewisse Sicherheit sehen wollen, dass sie jederzeit auf die Piste können.»

Bei den Tagesgästen kenne man den Effekt schon länger, dass diese bei wenig Schnee nach Andermatt ausweichen. «Umgekehrt sind Tagesgäste aber auch flexibel, wenn es genug Schnee hat in den tieferen Lagen.»

Der Savills-Ski-Report hat zahlreiche Faktoren identifiziert, die eine erfolgreiche Destination in ihrem Wachstum und im Verkauf von Immobilien beeinflussen können. In erster Linie müsse dazu ein Wohnungsmarkt vorhanden sein. Hinzu komme, dass auch ausländische Investorinnen und Investoren Eigentum erwerben können und dass die nötige Infrastruktur für die aktive Freizeitgestaltung, sogenannte Lifestyle-Angebote, verfügbar sind. Diese Rangliste führt Andermatt in der Schweiz an.

Harter Wettbewerb zwischen den Premium-Destinationen

Die Ganzjahresdestination Andermatt wurde anhand der Hauptindikatoren Zuverlässigkeit, Schneefall, Länge der Saison und Temperatur sowie der Höhe der Destination untersucht. «Andermatt ist – sicherlich auch dank der Schneesicherheit – auf Platz 20 weltweit und im Vergleich mit den Schweizer Winterdestinationen auf dem fünften Platz», schreibt Savills.

Für den Immobilienmakler Savills, der im hochpreisigen Sektor positioniert ist, sammeln Expertinnen und Experten jedes Jahr eine Fülle von Daten und Erkenntnissen aus einem umfangreichen Maklernetzwerk. Der Report biete den Käuferinnen und Käufern eine zuverlässige Orientierungshilfe zum besseren Verständnis von Entwicklungen des Skiimmobilienmarkts. Jeremy Rollason, Head of Savills Ski und Direktor für Frankreich, die Schweiz und Österreich, erklärt:

«Praktisch alle Skigebiete in den Alpen und Nordamerika haben ein starkes Preiswachstum und Umsatzvolumen verzeichnet. Es herrscht ein harter Wettbewerb um erstklassige Immobilien.»

Dies zeige sich deutlich in den Verkaufszahlen von Immobilien der Andermatt Swiss Alps.

