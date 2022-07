Kanton Uri Auf dem Rütli und beim Telldenkmal gibt es jetzt «Fotospots» Die Erlebnisregion Wiege der Schweiz will mit den Montagen neue Akzente setzen. Weiter soll das Projekt die Sichtbarkeit in den sozialen Medien erhöhen. 08.07.2022, 14.15 Uhr

Einer der Fotospots beim Waldweidli in Seelisberg. Bild: PD

Von Bürglen bis Küssnacht am Rigi und von Seelisberg bis Sattel errichtet die Interessensgemeinschaft (IG) Wiege der Schweiz sogenannte Fotospots, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Die Montagen sind aus Eichenholzpfahlen, auf ihnen thront ein rotes Schweizerkreuz. Die Spots stehen bei berühmten Tellstätten wie dem Rütli oder dem Telldenkmal, aber auch an Gedenkstätten wie dem Zwyssighaus. Gemäss Angaben der IG sind bereits acht Spots an ihrem Platz, vier weitere sind bereits ausgeliefert worden. Über zehn sollen im Herbst beziehungsweise im Frühling 2023 dazustossen.