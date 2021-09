Referat des VCS Uri: Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen

Kanton Uri Ausweitung von Tempo 30 auf Hauptstrassen: VCS lädt zu einem Referat ein Nicht nur in Quartiersträsschen, sondern auch auf Hauptstrassen ist seit einigen Jahren die Signalisation von Tempo 30 zugelassen. Nun führt der VCS Uri eine öffentliche Veranstaltung zu diesem Thema durch. 09.09.2021, 17.29 Uhr

Auf der Kantonsstrasse in Bürglen herrscht Tempo 30. Bild: Florian Arnold (Bürglen, 9. April 2018)

Der VCS Uri lädt am kommenden Dienstag zu einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema «Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen» ein. Roger Schürmann, Bereichsleiter Projekte beim Tiefbauamt der Stadt Luzern und Autor eines Fachartikels im Publikationsorgan «Strasse und Verkehr» des Schweizerischen Verbands der Strassen und Verkehrsfachleute, wird über die aktuelle rechtliche Situation und die in Luzern gemachten Erfahrungen bezüglich Lärm, Sicherheit und Verkehrsverhalten berichten.

«Bis vor einiger Zeit war ein tieferes Tempolimit als 50 Stundenkilometer auf verkehrsorientierten Strassen ein No-Go. Nur auf siedlungsorientierten Strassen in den Quartieren durfte Tempo 30 signalisiert werden, obwohl eine tiefere Geschwindigkeit das billigste und einfachste Mittel ist, um den Lärm zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu verbessern», schreibt der VCS Uri in einer Mitteilung. Diese Auslegung habe sich dank einiger Bundesgerichtsurteile der letzten Jahre geändert. Inzwischen empfehle auch die Beratungsstelle für Unfallverhütung Tempo 30 auf Abschnitten des Basisnetzes innerorts, wenn diese viel Fuss- und Veloverkehr aufweisen. Die Urner Sektion VCS will dem Thema an einer Veranstaltung auf den Grund gehen. Der Vortrag von Roger Schürmann findet im Q4 an der Hellgasse 23 in Altdorf statt und beginnt um 19.15 Uhr. (inf)