Kanton Uri Besitz von Kinder- und Tierpornografie: Mann zeigt sich vor Gericht reuig Hunderte verbotene Pornobilder wurden auf seinem Computer gefunden. Vor dem Landrichter sagte der Urner, er habe nicht gewusst, dass er etwas Illegales tue. Lucien Rahm 01.12.2020, 15.45 Uhr

Als die Polizisten sein Haus durchsuchen, stellen sie unter anderem drei externe Festplatten, einen Computer und das Handy des beschuldigten Urners sicher. Mindestens 1300 verbotene Pornobilder und entsprechende Videos werden darauf anschliessend gefunden. Zu sehen sind darin sexuelle Handlungen mit Minderjährigen, mit Tieren und auch solche, bei denen es zu Gewalt zwischen Erwachsenen kommt.

Von einer Sammelwut war am Dienstag bei der Verhandlung vor dem Urner Landgericht die Rede. «Es ist vielleicht ein dummer Vergleich, aber es war, wie Panini-Bilder zu sammeln», sagte der geständige Beschuldigte gegenüber Landgerichtspräsident Philipp Arnold. «Ich hatte die Idee, dass ich die Bilder irgendwann mal anschauen würde – was bei dieser Datenmenge ja aber nie und nimmer möglich gewesen wäre.»

Strafprozess sei «eine grosse Belastung»

Dass sein eifriges Herunterladen derartiger Pornografie strafbar ist, sei ihm erst später bewusst geworden, sagte der Vater eines Kindes, der die entsprechenden Websites auch an seinem Arbeitsplatz aufrief. «Ich ging fälschlicherweise davon aus, dass das Anschauen alleine erlaubt ist. Da war ich nicht korrekt informiert.» In der Anklageschrift ist zudem festgehalten, dass er die Bilder auch weiterverbreitet habe.

Der Mann in den Vierzigern zeigte dabei ein grosses Mass an Reue. Die ganze Sache sei für ihn eine grosse Belastung. Das widerspiegle sich auch daran, dass er in der Zeit der Untersuchung acht Kilo abgenommen habe:

«Ich habe mir auch Gedanken über meine Rolle als Vater gemacht. Ich möchte meinem Kind ein Vorbild sein – und hier bin ich es ganz und gar nicht.»

Er müsse nun einiges in seinem Leben ändern. «Meine ganze Internetnutzung werde ich einschränken, sodass ich nicht mehr nach solchen Bildern suchen kann.» Das Netz sei für ihn Fluch und Segen zugleich. «Im Internet habe ich auch meine Frau kennengelernt.» Andererseits sei er wegen dessen Gebrauchs nun vor Gericht.

Beschuldigter verlangt von sich aus längere Probezeit

Mit dem Strafmass, welches die Staatsanwaltschaft für ihn vorsieht, zeigte sich der Mann weitgehend einverstanden. «Das ist gerechtfertigt.» Konkret soll er zu einer Busse von 5000 Franken sowie einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt werden, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Auch die Verfahrenskosten von knapp 16'000 Franken soll der Mann übernehmen. Der Beschuldigte fand gar, dass dies noch nicht weit genug gehe. Statt der zweijährigen Probefrist wünschte er sich eine Dauer von fünf Jahren. Auch, weil er zeigen wolle, dass es ihm mit seiner Reue ernst sei.

Bedauerlich fand der Beschuldigte hingegen, dass ihm die Staatsanwaltschaft ein lebenslängliches Kontaktverbot im Zusammenhang mit Minderjährigen auferlegen will – im Rahmen seiner beruflichen oder auch einer allfälligen ausserberuflichen Tätigkeit. «Ich bin mit Leidenschaft Ausbildner und gebe mein Wissen sehr gerne weiter.» Dabei achte er stets darauf, dass er den Lehrlingen nicht zu nahe komme:

«Ich trenne das ganz bewusst und hatte auch nie das Verlangen, einen Schritt weiterzugehen.»

Ermessensspielraum des Gerichts eingeschränkt

Dass er künftig keine Lehrlinge mehr betreuen dürfen soll, fände er «sehr streng»:

«Das trifft mich viel mehr als die Busse und die Verfahrenskosten.»

Doch verstehe er zugleich den «Standpunkt der Staatsanwaltschaft». Da der Beschuldigte ohne einen Anwalt vor Gericht erschienen war, erläuterte Richter Arnold ihm, wie sich die rechtliche Situation hinsichtlich solcher Kontaktverbote derzeit präsentiert. «Zuvor hatte das Gericht hierbei einen Ermessensspielraum.»

Aufgrund der jüngeren politischen Diskussion habe sich die Lage diesbezüglich jedoch verschärft, erläuterte der Richter, «ohne ein Urteil vorwegzunehmen». Mittlerweile müsse das Gericht in solchen Fällen zwingend ein entsprechendes Verbot aussprechen sowie die Staatsanwaltschaft von Gesetzes wegen auch dazu verpflichtet sei, ein solches zu beantragen. «Wie sinnvoll das ist, dazu kann und will ich mich hier nicht äussern», so Arnold.

Beschuldigter zeigte sich kooperativ und nachdenklich

Abschliessend dankte der Richter dem Beschuldigten für seine «ehrlichen Worte». «Das ist nicht einfach für Sie, das ist dem Gericht bewusst.» Man würdige, dass der Beschuldigte eine hohe Kooperationsbereitschaft und auch Selbstreflexion gezeigt habe. «Da hatten wir hier schon ganz andere Situationen», so der Richter.

Welches Strafmass das Landgericht für den Mann letztlich festlegt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, wenn das Urteil dem Urner schriftlich eröffnet wird.