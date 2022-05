Eröffnungsfeier für UKB-Neubau

Kanton Uri Bevölkerung feiert neues UKB-Dienstleistungsgebäude Zahlreiche Interessierte warfen einen Blick hinter die Kulissen des neuen UKB-Gebäudes. Beim Rundgang herrschte Grossandrang. Urs Hanhart 14.05.2022, 15.58 Uhr

Christoph Bugnon, Vorsitzender der UKB-Geschäftsleitung, in der futuristisch gestalteten Kundenzone. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 13. Mai 2022)

Auf dem Areal vor dem neuen Kantonsbahnhof in Altdorf – dort, wo sich sonst der Busbahnhof Ost befindet – tummelte sich am Samstag den ganzen Tag über viel Volk. Es herrschte richtige Volksfeststimmung. Unter dem Motto «dr hiäsig Samschtig» lud die Urner Kantonalbank (UKB) die Bevölkerung ein, die Eröffnung des neuen, sehr markanten Dienstleistungsgebäudes am Bahnhofplatz 1 zu feiern. Dabei kamen die Interessierten in den Genuss einer Vielfalt von traditionell bis modern.

Das Programm bestand aus Musik und Unterhaltung für Gross und Klein, Spielmöglichkeiten sowie einem Markt mit kulinarischen Spezialitäten, Handwerk und Innovation aus Uri. Nicht zuletzt wurde den Besuchern die Gelegenheit geboten, auf geführten Rundgängen einen Blick ins neue UKB-Gebäude zu werfen. Bereits vor dem Start zum Fest standen Dutzende Menschen an, um zu den Ersten zu gehören. Es bildete sich schon früh eine lange Warteschlange. Zu den Highlights gehörte die Besichtigung der futuristisch gestalteten Kundenzone und der dank grossen Fensterfronten lichtdurchfluteten Grossraumbüros. Krönender Abschluss des Rundgangs war ein Abstecher auf die rund 25 Meter hoch gelegene Terrasse im obersten Stock, von wo ein toller Ausblick auf den Urner Talboden und die Bergwelt genossen werden konnte.

Von der Terrasse konnten die Besucher einen tollen Ausblick geniessen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 14. Mai 2022)

Vor dem Eröffnungsfest für die Bevölkerung wurde im dritten Stock des UKB-Gebäudes ein spezielles Frühstücks-Event für geladene Gäste durchgeführt, angereichert mit mehreren Ansprachen und Auftritten der aus acht Urner Musikerinnen und Musikern bestehenden Band Uri Combo. Zugegen war fast alles, was in Uris Wirtschaft und Politik Rang und Namen hat. «Es ist eine grosse Freude, dass wir nicht nur die Eröffnung unseres neuen Dienstleistungsgebäudes feiern, sondern stellvertretend auch noch die Eröffnung des Kantonsbahnhofs nachfeiern können», sagte Christoph Bugnon, Vorsitzender der UKB-Geschäftsleitung, der durch das Programm führte, in seiner Begrüssung. Dann fügte er noch an: «Das heutige Zmorge ist ein kleines Dankeschön an alle, die einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Neubauprojekts geleistet haben.» Die geladenen Gäste waren denn auch die ersten, die vor dem Ansturm der Bevölkerung den Rundgang in Angriff nehmen durften.

Ein markantes Zeichen gesetzt

«Mit unserem Neubau wollen wir ein starkes Zeichen setzen und einen Initialimpuls für das Generationen-Projekt Entwicklungsschwerpunkt geben», betonte UKB-Bankratspräsident Heini Sommer. Erklärtes Ziel sei es, neue zusätzliche Arbeitsplätze in den Kanton Uri zu locken. Man habe die Bereitschaft gezeigt, gewisse unternehmerische Risiken einzugehen und damit Mut bewiesen. «Heute kann ich sagen, dass unsere Vision aufgegangen ist. Es ist uns gelungen, bereits 80 Prozent des neuen Gebäudes zu vermieten und zwar an innovative Firmen, die neue Arbeitsplätze geschaffen haben und zum Teil noch Ausbaupläne hegen», so Sommer, der versprach: «Wir als Urner Kantonalbank werden uns auch weiterhin mit allen Kräften für die Entwicklung im Kanton Uri einsetzen.»

Die Eröffnungsfeier für das neue UKB-Gebäude lockte viele Leute an. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 14. Mai 2022)

Baustil gefällt nicht allen

Viel Lob erntete die Bauherrin vom Altdorfer Gemeindepräsidenten Pascal Ziegler. Er betonte: «Dass die UKB dieses Neubauprojekt umgesetzt hat, ist für Altdorf ein Glücksfall. Sie hat den Nerv der Zeit getroffen. Wir hoffen, dass es noch viele weitere solche Projekte gibt, damit der Urner Hauptort noch mehr an Attraktivität gewinnt.» Ziegler wies darauf hin, dass ihm persönlich das neue Gebäude sehr gut gefalle. Landratspräsidentin Sylvia Läubli hingegen, liess in ihrer Kurzansprache leichte Kritik am Baustil durchblicken, sagte sie doch: «Das Gebäude und seine Umgebung haben noch Potenzial nach oben für mehr Lebensqualität. Etwas weniger Beton und dafür mehr Grün hätten der Umgebung, den Benützern der Gebäude und den Reisenden gut getan.»

Die Höchste Urnerin gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die UKB trotz dem neuen Hauptsitz ihren Hintergrund nicht vergisst und mithilft, in den Dörfern die wichtigsten Infrastrukturen, Dienstleistungen und Läden zu erhalten. Landammann Urban Camenzind wies darauf hin, dass die Strahlkraft des Neubaus weit über die Urner Kantonsgrenze hinausreiche. Er gratulierte der UKB zum Mut und zum Durchhaltewillen, den sie bei der Realisierung dieses 49-Millionen-Franken-Projekts an den Tag gelegt habe.