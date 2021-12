Kanton Uri Bilanz nach einem Jahr: Der «Treno Gottardo» kommt an in Uri Die Ein-Jahres-Bilanz des neuen Angebots auf der Gotthard-Berg-Strecke fällt positiv aus. Die Fahrgastzahlen liegen über den Erwartungen. Matthias Piazza 03.12.2021, 05.00 Uhr

Der «Treno Gottardo» der Südostbahn unterwegs in Wassen. Bild: PD

Ohne Umsteigen von Basel, Luzern, Zürich, Zug nach Göschenen. Und von dort mit dem Zug ins Tourismusgebiet Andermatt. Seit einem Jahr gibt's auch auf der Gotthard-Bergstrecke ein attraktives Bahnangebot, nachdem im Dezember 2016 mit dem Gotthard-Basistunnel eine schnelle Verbindung ins Tessin in Betrieb genommen wurde. Jeweils alle zwei Stunden fährt der «Treno Gottardo», das sind moderne Traverso-Züge der Südostbahn (SOB), alternierend von Basel und Zürich nach Göschenen und ins Tessin, zu Beginn bis Airolo–Bellinzona, seit dem 5. April bis Locarno.

«Das neue Angebot mit Direktverbindungen ab Basel, Luzern und Zürich und diesen komfortablen Zügen ist ein Quantensprung für den Kanton Uri», sagt Stefan Büeler, Leiter des Amts für Wirtschaft und öffentlicher Verkehr Uri. «Damit ist die Bergstrecke auch eine Alternative für die Reise ins Tessin, für alle jene, die auf einer gemütlichen Zugfahrt die schöne Berglandschaft geniessen wollen.» Und Andermatt sei jetzt mit dem öffentlichen Verkehr viel besser erschlossen. «Davon profitieren nicht nur Skitouristen, sondern auch Besucher von Kultur- und Kongressveranstaltungen.» Mit der geplanten Modernisierung des Bahnhofs Göschenen werde die Zugreise dereinst noch komfortabler.

«Der ‹Treno Gottardo› ist eine Erfolgsgeschichte»

Eine positive Bilanz zieht auch Maurus Stöckli, Geschäftsführer von Uri Tourismus. «Der ‹Treno Gottardo› ist eine Erfolgsgeschichte.» Dazu trage nicht nur die gute Verbindung und das komfortable Rollmaterial bei, sondern auch die gute Zusammenarbeit mit Südostbahn. «Mit ihren digitalen Angeboten hilft sie uns, die Region touristisch noch besser zu vermarkten.»

Zufrieden mit der Entwicklung des « Treno Gottardo» ist auch die SOB selber. «Wir erhalten zahlreiche positive Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden zum neuen Angebot. Darin spüren wir, dass die ‹Traverso›-Züge und auch unser Personal im ‹Treno Gottardo› sehr geschätzt werden», sagt SOB-Mediensprecher Conradin Knabenhans. «Grosses Interesse beobachten wir etwa an den Direktverbindungen aus den Deutschschweizer Städten in die Tourismusregionen, etwa im Kanton Uri.» An Spitzentagen käme man mit dem Velotransport an die Grenzen. Dafür werde nach Lösungen gesucht.

3200 Personen reisen täglich zwischen Arth-Goldau und Göschenen

Die Fahrgastzahlen lägen über die gesamte Linie des «Treno Gottardo» zwischen Basel respektive Zürich und Locarno derzeit rund dreissig Prozent über den coronabereinigten Erwartungen. Von Januar bis Oktober waren gemäss Knabenhans im Schnitt rund 3200 Personen täglich zwischen Arth-Goldau und Göschenen unterwegs, durch den Gotthard-Scheiteltunnel reisten rund 1150 Personen (Streckenabschnitt Göschenen–Biasca).

Die touristische Vermarktung der gesamten Gotthard-Region soll weiter vorangetrieben werden. Dafür wird die SOB laut ihrem Mediensprecher seit diesem Jahr vom Programm San Gottardo – bestehend aus den Gotthard-Kantonen Uri, Graubünden, Wallis und Tessin sowie dem Bund – mit einer entsprechenden Anschubfinanzierung unterstützt. Bis Ende 2023 sollen die Angebote der touristischen Leistungsträger digital buchbar und die Region bekannter gemacht werden. Bereits schon seit der letzten Wintersaison gibt's das Kombiticket für den «Treno Gottardo» und die Skiarena in Andermatt.