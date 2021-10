Beat Jörg nimmt zum Abgang des BWZ-Rektors Stellung

Kanton Uri Bildungsdirektor Beat Jörg zum Abgang des BWZ-Rektors: «Es wurden keine Fehler bei der Anstellung gemacht» Thomas Ammann hat nach rund einem Jahr als Rektor gekündigt – das ist der dritte Abgang in drei Jahren. Bildungsdirektor Beat Jörg ist überrascht. Er und die Schulkommission glauben aber nicht an ein strukturelles Problem. Florian Arnold Jetzt kommentieren 20.10.2021, 15.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Ammann (47) verlässt die BWZ Uri bereits wieder. Bild: Archiv «Urner Zeitung»

Rektor Thomas Ammann verlässt das Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri. Das teilte die Urner Regierung am Mittwoch mit. Ammann hatte die Stelle am 1. August 2020 angetreten. Auf den 31. Januar 2022 hat er nun die Kündigung eingereicht, «um sich beruflich wieder Richtung Kanton Zürich zu orientieren», wie es in der Mitteilung heisst. Bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Thomas Ammann gefunden ist, führt Christine Stadler das Rektorat des BWZ Uri interimistisch. Sie leitet derzeit die Abteilung Handwerk/Technik/Gesundheit.

«Ich bin überrascht über diese Kündigung», sagt Bildungsdirektor Beat Jörg auf Anfrage. «Wir haben engen Kontakt zu den Kaderleuten und hatten keine Anzeichen dafür, dass etwas nicht im Reinen sein könnte.» Davon sei denn auch in der Kündigung nicht die Rede gewesen, wie Jörg erklärt. «Thomas Ammann will sich neu orientieren und hat dazu eine günstige Gelegenheit gefunden.» Ammann wird auf der Stufe Volksschule eine Schulleiterstelle übernehmen.

Vom Vorgänger in Probezeit getrennt



Von diesem Veränderungsgedanken war vor einem Jahr noch nichts zu spüren. Gegenüber unserer Zeitung hatte Ammann ausgeführt, dass er sich sehr wohl und akzeptiert in Uri fühle. Von einer Zürcher Gemeinde, in der er sogar als Gemeindepräsident amtete, verlegte er seinen Lebensmittelpunkt nach Uri und zog nach Schattdorf. In Ammann wurden auch viele Hoffnungen gesteckt, war es doch innerhalb kurzer Zeit zu zwei Abgängen von der Rektorstelle gekommen. «Für mich ist nicht entscheidend, was mit meinen Vorgängern passiert ist, sondern wie die Zusammenarbeit zwischen mir und den Lehrern, der Schulleitung, dem Sekretariat und auch der Schulkommission klappt», sagte Ammann damals. Er spüre grosse Unterstützung von allen Seiten. Von Ammanns Vorgänger hatte sich das BWZ noch innerhalb der Probezeit getrennt. Die Vorstellungen über die Führung der Schule seien zu unterschiedlich gewesen, hiess es damals.

«Thomas Ammann hat die Zusammenarbeit mit den engsten Mitarbeitern sehr gelobt», sagt Beat Jörg. Der Start sei ihm aber sicherlich nicht leicht gemacht worden. «Vor dem Hintergrund der Pandemie war es sicher schwierig, den Austausch zu pflegen. Die zwischenmenschlichen Aspekte konnten nicht ausgekostet werden», so Jörgs Erklärung. Die fleissigen Wechsel an der Spitze sehe man nicht gerne, gibt Jörg zu. «Ich muss aber die verantwortlichen Personen in Schutz nehmen: Man hat zur Findung des Rektors ein fundiertes Prozedere durchgemacht. Man hat bei der Anstellung keine Fehler gemacht.» Trotz allem will Jörg die Situation nun genau analysieren. «Möglicherweise braucht es Massnahmen. Man muss genau hinschauen.» Klar ist für ihn, dass die Stelle so rasch wie möglich wieder besetzt werden muss.

Jeder Abgang aus anderem Grund

Peter Gamma, Präsident der BWZ-Schulkommission, akzeptiert die Kündigung mit Bedauern. «Ich habe Thomas Ammann sehr geschätzt und er hat einen kompetenten Eindruck hinterlassen», so Gamma. «Wir hätten uns eine längerfristige Zusammenarbeit gut vorstellen können.» Es sei wohl auch eine Zeiterscheinung, dass die Anstellungen kurzfristiger gewechselt würden. «Das passiert in der Wirtschaft auch.»

Die Tatsache, dass es in drei Jahren drei Wechsel gab, könne man nicht wegdiskutieren. «Man muss aber sehen, dass jeder Abgang aus einem anderen Grund erfolgte», stellt Gamma klar. Selbstverständlich sei die Rolle des Rektors anspruchsvoll und herausfordernd – aber auch attraktiv. «Die Stelle ist in aller Regel sicher und angemessen entlöhnt.» Deshalb ist Gamma sicher, schon rasch eine geeignete Nachfolgelösung zu finden.

«Es liegt nicht an der Schule»

Für grundsätzliche Massnahmen sieht er deshalb keinen Handlungsbedarf, auch wenn die vielen Wechsel das Image der Schule beeinflussen würden. «Ich bin der Meinung, dass es nicht an der Substanz der Schule liegt. Die Organisation stimmt und unsere Schule hat sehr gutes Personal.» Der Kommissionspräsident ist zudem überzeugt, dass die momentane Situation auf den Unterricht und dessen Qualität an der Schule keinen Einfluss haben wird.