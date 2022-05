Kanton Uri Blasorchesterlager findet wieder statt Nach zwei ausgefallenen Ausgaben gehen 40 bis 50 Urner Musizierende dieses Jahr nach Amden SG ins Musiklager. 16.05.2022, 18.46 Uhr

Nachdem das Urner Blasorchesterlager in den Jahren 2020 und 2021 abgesagt werden musste, soll es nun vom 3. bis 7. Oktober wieder stattfinden. Mit Amden SG oberhalb des Walensees sei ein «idealer Lagerort» gefunden worden, heisst es in einer Mitteilung. Zwischen 40 und 50 Urner Musikantinnen und Musikanten nahmen in den letzten Jahren jeweils an den Lagern teil und genossen eine Woche persönliche Weiterbildung auf dem Instrument.

Das OK Blasorchesterlager hat die Arbeit Anfang des Jahres wieder aufgenommen und die Vorbereitungen für das in den Jahren 2020 und 2021 verschobene Lager laufen auf Hochtouren. Mit dem Lagerhaus Schwendi, den Schulräumen und der Mehrzweckhalle in Amden stehe eine ideale Infrastruktur für die Lagerwoche zur Verfügung.

Leiter mit viel Erfahrung

Lagerleiter Manuel Imhof. Bild: PD

Manuel Imhof wird als musikalischer Leiter das Lagerorchester in den Gesamtproben für das Abschlusskonzert vorbereiten. Er wurde in Seedorf geboren und erhielt den ersten Posaunenunterricht bei der Musikschule Uri. Nach der Oberstufe absolvierte er eine weiterführende Schule und erhielt das Handelsdiplom. Anschliessend erfolgte das Musikstudium mit den Abschlüssen in Musikpädagogik und Dirigieren. «Imhof amtet zurzeit sehr erfolgreich als Dirigent der Jugend Brass Band Oberer Sempachersee und der Brass Band Harmonie Neuenkirch.» Als Gastdirigent vieler Musiklager verfüge er über grosse Erfahrung bei der Leitung solcher Anlässe. Folgende Registerleiter unterstützen Manuel Imhof: Yvonne Gisler, Querflöte; Yvette Hutter, Schlagzeug; Alexandra Müller, Saxofon; Ramon Imlig, Waldhorn; Michel Truniger, Klarinette; Marcel Krummenacher, Trompete sowie Philipp Gisler, grosses Blech.

Am 7. Oktober um 20 Uhr findet dann das Abschlusskonzert im Theater Uri statt. Anmeldungen fürs Lager sind bis am 25. Mai möglich (ab 14 Jahren). Weitere Infos gibt’s unter leagisler@hispeed.ch. (lur)