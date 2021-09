Die Urner Denkmaltage standen im Zeichen des Handwerks

Kanton Uri Blicke hinter die Kulissen gewährt: Urner Baudenkmäler begeistern Rund 380 Personen nahmen am Wochenende an den Veranstaltungen der Denkmaltage im Kanton Uri teil. Mit dem Thema «Gewusst wie» stand dabei das Handwerk im Fokus. 14.09.2021, 13.52 Uhr

Die Europäischen Tage des Denkmals fanden am vergangenen Wochenende bereits zum 28. Mal statt. Auch viele Urnerinnen und Urner nahmen die Gelegenheit wahr, verschiedene Baudenkmäler zu besichtigen, welche der Öffentlichkeit normalerweise verschlossen bleiben. Insgesamt nahmen rund 380 Personen an den Veranstaltungen im Kanton Uri teil, wie die Justizdirektion Uri in einer Mitteilung schreibt.

Rund 140 Personen wollten am Samstag das Haus Waldegg in Altdorf besichtigen. Bild: PD

Für die Durchführung der Denkmaltage in Uri war die Abteilung Denkmalpflege und Archäologie der Urner Justizdirektion zuständig. Im Rahmen der Denkmaltage gab sie einen Einblick in ihre Tätigkeit. Alle Schutzobjekte, die besichtigt werden konnten, wurden kürzlich oder werden zurzeit – beratend begleitet und finanziell unterstützt durch die Denkmalpflege des Kantons Uri – restauriert.

«Waldegg» erlebt Besucheransturm

Die «Waldegg» neben dem ehemaligen Kapuzinerkloster Altdorf erlebte am Samstag, 11. September, einen regelrechten Besucheransturm. Rund 140 Personen wollten einen Augenschein vom Haus nehmen, dass in der Vergangenheit immer wieder Anlass für Diskussionen gegeben hatte. Das Gebäude hatte mehrere Jahre leer gestanden, da nicht klar war, wie das denkmalgeschützte Objekt, das mitten in der Gefahrenzone steht, überhaupt restauriert werden darf. Jetzt sei aber eine Familie daran, das Haus zu restaurieren, wie es in der Mitteilung heisst. Besitzerin, Restauratorin und die Urner Denkmalpflege führten die interessierten Besucherinnen und Besucher durch die Baustelle und sprachen über die aktuellen Herausforderungen.

Am Samstag, 11. September 2021, konnte auch das 2020 restaurierte Haus im Püntenermätteli in Erstfeld besichtigt werden. Das Wohnhaus war gemäss Giebelinschrift im Jahr 1773 errichtet worden, birgt in seinem Kern aber deutlich ältere Vorgängerbauten. «Ziel der Restaurierung war, das Erscheinungsbild des Hauses zu bewahren», sagte Thomas Brunner, Denkmalpfleger des Kantons Uri. Dennoch benötigte es Anpassungen an die heutigen Bedürfnisse. Die moderne Küche, Nasszellen, der neue Balkon und der Garagenanbau konnten aber gut ins Gesamtbild integriert werden.

Das Haus im Püntenermätteli wurde 2020 sorgfältig restauriert. Ein spezieller Fokus lag dabei auf der Erneuerung der Fenster. Bild: PD

«Bei Restaurierungen braucht es immer Kompromisse»

«Bei Restaurierungen von historischen Bauten sind immer Kompromisse nötig», sagte Brunner. «Einerseits gibt es ein öffentliches und gesetzlich verankertes Interesse, Baudenkmäler zu erhalten, andererseits gibt es Anforderungen der Bewohnerinnen und Bewohner an ein Haus.» Dazu kämen aber weitere gesetzliche Vorgaben bezüglich Heizung, Wärmedämmung oder Erdbebensicherheit. Bewohner Marco Püntener erläuterte zudem, dass es eine spezielle Herausforderung war, neue Fenster zu produzieren, die den heutigen, energetischen Normen entsprechen und dennoch nicht den Charakter des Hauses verändern. Am selben Tag organisierte SBB Historic zudem eine kulturhistorische Wanderung zum Bahnwärterhaus Eggwald ob Wassen.

Am Tag darauf fanden rund 120 Personen den Weg zum Bergheimwesen Teppenriedli hoch über Attinghausen – zu Fuss, mit der Seilbahn, mit dem Bike oder mit dem organisierten Shuttle-Bus. Das soeben qualitativ hochstehend restaurierte Bauernhaus ist ein typisches und gut erhaltenes Beispiel für die Tradition der Wohnhausbauten, wie sie seit Jahrhunderten im Kanton Uri vorzufinden waren, so die Justizdirektion. Speziell an vielen alten Bauernhäusern im Kanton Uri sei der Umstand, dass beim Bau oftmals Materialien von früheren Gebäuden wiederverwendet worden waren. So steht beispielsweise im «Teppenriedli» ein Kachelofen aus dem 16. Jahrhundert und dies, obwohl das Gebäude selbst viel jüngeren Datums ist.

Denkmalpfleger Thomas Brunner führte die Besucherinnen und Besucher durch das Bergheimwesen Teppenriedli ob Attinghausen. Bild: PD

Denkmalpflege ist auf das Handwerk angewiesen

Denkmalpfleger Thomas Brunner betonte zudem: «Bei der Restaurierung historischer Bauten können die Handwerker nicht einfach vorfabrizierte Fertigelemente montieren.» Die Denkmalpflege und die Bauherrschaften seien auf Handwerkerinnen und Handwerker mit spezifischem Fachwissen und speziellen Fertigkeiten angewiesen. Nicht umsonst stand bei den diesjährigen Denkmaltagen mit dem Thema «Gewusst wie» das Handwerk im Fokus. (pd/RIN)