Kanton Uri Bootsplätze sind heiss begehrt – in Sisikon dauert die Wartezeit im Schnitt zwei Jahre Die Urner Bootshäfen sind voll, die Wartelisten lang. Zudem werden die Boote immer grösser. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 10.08.2022, 17.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bootsbesitzer sind zu beneiden, wenn sie bei heissem Wetter auf dem Vierwaldstättersee ihre Runden drehen und den Fahrtwind geniessen. Zu beneiden sind sie aber auch, weil sie für ihr Boot einen Platz haben ergattern können. Diese sind nämlich sehr rar.

Der Hafen Bolzbach in Seedorf. Bild: Urs Hanhart (5. August 2022)

Von einer konstanten Auslastung spricht Peter Gisler von EWA Energie Uri, die den Bootshafen Bolzbach in Seedorf betreibt. Ein Bootsplatz bleibe nie lange leer.

«Aber wir werden nicht überrannt. Wer auf der Warteliste steht, kommt mit etwas Glück bald zu seinem Bootsplatz, da viele, die sich eingetragen haben, auch wieder abspringen.»

Eine Vergrösserung dränge sich darum nicht auf und sei bei dieser Umgebung auch nicht möglich. Allerdings stelle man fest, dass die Boote immer grösser werden, was zur Folge habe, dass man die Zahl der Bootsplätze auf gut 28 habe reduzieren müssen.

Der Hafen in Sisikon. Bild: Urs Hanhart (5. August 2022)

«Je kleiner das Boot, desto länger ist die Warteliste», sagt Pavel Sutyagin von der Bootshafen AG Sisikon mit 160 Plätzen. Im Schnitt dauere die Wartezeit etwa zwei Jahre.

Der Hafen in Flüelen. Bild: Urs Hanhart (5. August 2022)

Auch der Bootshafen Flüelen mit seinen rund 100 Plätzen ist heiss begehrt, die Warteliste lang, wie Hafenmeister Lukas Eggimann auf Anfrage sagt. Wer einen Platz habe, behalte ihn meist für lange Zeit. Fast ausweglos sei es für einen Auswärtigen, einen der begehrten Plätze bei diesem beliebten und gut gelegenen Hafen gleich neben Schiffsstation und Bahnhof zu ergattern. «Als Flüeler Genossenschaft haben bei uns Personen mit Wohnsitz in Uri gemäss Hafenreglement den Vorrang.»

Auch Natur- und Landschaftsschutz spielt eine Rolle

Die Anzahl Standplätze für Schiffe, die auf dem Vierwaldstättersee mit einem Verbrennungsmotor verkehren dürfen, ist auf 8000 begrenzt. Das ist in der interkantonalen Vereinbarung über die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee zwischen den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden geregelt.

Die Kantone haben dabei jeweils ein Kontingent: An den Luzerner Ufern dürfen sich maximal 3287 Standplätze befinden, in Uri sind es 578, in Schwyz 1340, in Obwalden 503 und in Nidwalden 2292 Standplätze.

Nun wollen die Kantone bezüglich der Kontingente über die Bücher gehen, wie der Nidwaldner Regierungsrat und Landammann Joe Christen auf Anfrage sagt. Er steht der Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz vor. Christen sagt:

«Es sind mit den Anrainerkantonen des Vierwaldstättersees viele Fragen zu klären. Auch die Frage der Kontingentierung steht zur Debatte.»

Wobei das Kontingent nicht ganz ausgeschöpft sei. So waren in Nidwalden am Stichtag vom 30. September 2021 gut 85 Prozent des Kontingents ausgeschöpft, Tendenz leicht steigend. Eine volle Ausschöpfung sei derzeit nicht erstrebenswert, weil zunächst die zukünftige Kontingentbewirtschaftung zu klären ist. Christen: «Bei der Realisierung von Bootsplätzen geht’s auch um Themen wie Gewässer-, Natur- und Landschaftsschutz oder Seeanstoss.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen