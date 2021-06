Boxer soll seine Freundin wochenlang geschlagen haben

Kanton Uri Boxer soll Freundin wochenlang geschlagen haben – über neun Jahre Haft gefordert Ein Mann aus Serbien besuchte seine Bekanntschaft in Uri und soll sie über Wochen malträtiert haben. Die Frau trage bleibende Schäden davon, sie fordert Schadenersatz. Der Verteidiger des Angeklagten fordert hingegen einen Freispruch. Lucien Rahm 22.06.2021, 18.29 Uhr

Ein Stromkabel, eine Fliegenklatsche, eine Fernbedienung, ein Mobiltelefon und gar Früchte – unter anderem mit diesen Gegenständen soll ein Serbe seine in Uri lebende Partnerin über rund zwei Wochen hinweg täglich geschlagen haben. Auch Hiebe und Tritte, die teils zur Bewusstlosigkeit geführt haben sollen, seien an der Tagesordnung gewesen, bevor der damals 24-Jährige schliesslich verhaftet wurde. Damit habe er die Frau bestrafen wollen für angebliche Lügen und Verstösse gegen strenge Verhaltensregeln, die er ihr auferlegte. Als Verstoss soll bereits gegolten haben, wenn sie auf der Strasse mit einer anderen Person sprach.

Zwei Jahre später ist dem Serben, der sich seither im vorzeitigen Haftvollzug befindet, nun vor dem Urner Landgericht der Prozess gemacht worden. In Handschellen und von mehreren Polizisten begleitet erschien der knapp zwei Meter grosse, breit gebaute Boxer und Sportstudent am Dienstag im Gerichtssaal. Sein mutmassliches Opfer blieb der Verhandlung fern, sie war dispensiert worden. Über ein Dutzend Straftatbestände listet die Anklageschrift auf, darunter schwere Körperverletzung, räuberische Erpressung, Beschimpfung und versuchte Zwangsheirat.

«Ich wollte ihr keine schweren Verletzungen zufügen»

Wenn er heute auf die besagten Sommerwochen zurückblicke, erschienen sie als «sehr schlechtes Erlebnis», übersetzte der Dolmetscher für die fünf Landrichter und übrigen Anwesenden. Teilweise gab der Mann die ihm vorgeworfenen Taten zu. «Es stimmt schon, dass es so war. Ich wollte sie aber sicher nicht mit voller Überzeugung verletzen», gab der Übersetzer die albanische Antwort des Beschuldigten wieder. Andere Vorwürfe wie die Freiheitsberaubung durch Einsperren seiner Freundin bestritt der Mann jedoch. «In keiner Art und Weise habe ich ihr die Freiheit genommen oder eingeschränkt.» Was er hingegen tue: Er bereue seine Taten. «Ich entschuldige mich sehr bei ihr, ich wollte ihr keine schweren Verletzungen zufügen», sagte er dem Gericht, um danach einige Tränen zu vergiessen.

Kennen gelernt hatte der Mann die Frau – ebenfalls eine Serbin, die schon länger in Uri wohnt und bis zu den Vorfällen auch hier arbeitete – von Serbien aus via Facebook. Bei einem Ferienaufenthalt im Heimatland traf sich die Frau dann erstmals mit dem Mann. Kurz darauf flog er dann in die Schweiz, um schliesslich mit der Frau in Uri zusammenzuziehen – mit dem Ziel einer raschen Heirat.

«Ein einstudierter Satz»

«Heute sagte er, dass es ihm leidtue – ein einstudierter Satz», sagte die Staatsanwältin während ihres Plädoyers. In den vorangehenden Befragungen sei er jedoch «alles andere als geständig gewesen». Sie halte ihn gar für «besonders krass uneinsichtig». Denn bei einer Befragung soll er auch gemeint haben, dass seine Freundin die Schläge verdient habe. Auch das mutmassliche Opfer zitierte die Staatsanwältin mit Aussagen aus den Befragungen. Einen Vorfall schilderte die Serbin, die sich am Verfahren als Privatklägerin beteiligte, so: «Er fragte mich dann, mit was ich jetzt als nächstes geschlagen werden möchte. Er wisse schon, was.» Dann habe er zum Fernsehkabel gegriffen, dieses gefaltet und der Frau damit auf die ausgestreckten Handflächen geschlagen. In einem Handyvideo des Beschuldigten, das die Staatsanwältin vorführen liess, ist zu sehen, wie er seine verängstigte Freundin beschimpft und schlägt. Auch soll er sie derart gewürgt haben, dass es für die Frau zeitweise lebensgefährlich geworden sei.

Für die zahlreichen Delikte forderte die Staatsanwältin für den Serben unter dem Strich eine unbedingte Freiheitsstrafe von 115 Monaten. Das sind neun Jahre und sieben Monate. Zudem sei gegen ihn ein Landesverweis für 15 Jahre auszusprechen, der für den ganzen Schengenraum gelten würde. Dieser Forderung schloss sich die Privatanwältin der Frau an. Sie verlangte zudem eine Genugtuung von 10'000 Franken sowie Schadenersatz für ihre Mandantin, welche seit dem Erlebten unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Ihr Gehör sei auf der linken Seite nach einigen massiven Schlägen eingeschränkt.

Verteidiger erachtet Strafanträge als zurückgezogen

Befunde wie diese zweifelte der Verteidiger des Mannes an. Er zitierte einen Arzt, der kein geplatztes Trommelfell festgestellt habe, und wies auf Widersprüchlichkeiten in den Aussagen der Frau hin, welche auch Übertreibungen beinhalten würden. Aufgrund einer ihrer Aussagen, sie wolle nicht, dass ihr Freund verurteilt werde, schloss der Anwalt zudem, dass sie damit ihre Strafanträge zurückgezogen habe. Jener Teil der Anklage, welcher aus Antragsdelikten besteht, sei damit schon einmal hinfällig, so der Verteidiger. Ohnehin forderte er jedoch einen Freispruch in allen Punkten, da sich keine der vorgeworfenen Taten beweisen lasse.

Wie das Landgericht die Angelegenheit beurteilt, wird es den Beteiligten in den kommenden Tagen schriftlich mitteilen.