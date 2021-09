WOV: Bundesgericht macht Weg frei für Urner Strassenprojekt

Kanton Uri Bundesgericht macht Weg frei für den Bau der West-Ost-Verbindung Die geplante Umfahrungsstrasse von Attinghausen nach Schattdorf nimmt die letzte Hürde. Das höchste Schweizer Gericht weist die einzige noch hängige Beschwerde ab. Julian Spörri Jetzt kommentieren 28.09.2021, 18.00 Uhr

So soll die West-Ost-Verbindungsstrasse – im Bild die Brücke über den Schächen – dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Das Bundesgericht hat in Bezug auf die West-Ost-Verbindung (WOV) ein folgenreiches Urteil gefällt. Es weist eine Beschwerde von Dominik Schuler aus Bürglen ab, der den Hochwasserschutz durch das Strassenbauprojekt gefährdet sieht. Das Bundesgericht hatte der Beschwerde im März dieses Jahres die aufschiebende Wirkung erteilt und somit den Bau der neuen Strasse vorerst blockiert.

Geplant ist eine 1,3 Kilometer lange Verbindung vom Kreisel Wysshus in Attinghausen bis zur Gotthardstrasse in Schattdorf. Die Urner Stimmberechtigten hatten dem Baukredit von 19,8 Millionen Franken bereits im Oktober 2015 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 52,7 Prozent zugestimmt. Ursprünglich rechnete die Kantonsregierung mit der Eröffnung der Umfahrungsstrasse bis Ende 2021. Dieser Zeitplan wurde jedoch durch insgesamt 81 Einsprachen verunmöglicht, wobei deren acht ans Urner Obergericht weitergezogen wurden und drei Einsprecher gar bis ans Bundesgericht in Lausanne gelangten. Zudem ist die Volksinitiative «Lex Kreisel Schächen» zustande gekommen. Sie richtet sich gegen die Ausgestaltung des Kreisels in Schattdorf im Rahmen der neuen West-Ost-Umfahrung.

Urner Regierungsrat beging Verfahrensfehler

Bei der Beurteilung der letzten noch hängigen Beschwerde hatte das Bundesgericht zu entscheiden, ob das Urner Obergericht als Vorinstanz den Fall aufgrund von Verfahrensfehlern an den Regierungsrat hätte zurückweisen müssen. Da die WOV mit Bundeshilfe gebaut wird, muss nämlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Dies bedingt eine Anhörung des Bundesamts für Umwelt (BAFU), welche durch den Urner Regierungsrat erst nachträglich auf Geheiss des Obergerichts und nicht wie vorgeschrieben vor der Projektgenehmigung eingeholt worden war. Infolgedessen forderte Dominik Schuler in seiner Beschwerde, dass der Kanton das Projekt erneut genehmigen müsse.

Laut dem Bundesgericht hat die Regierung das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers tatsächlich verletzt. Da dieser sich aber im Rahmen des Verfahrens am Obergericht zur Stellungnahme des BAFU äussern konnte, seien die Verfahrensfehler zwischenzeitlich behoben worden. Von einer Rückweisung an den Regierungsrat könne abgesehen werden, weil ein «formalistischer Leerlauf» die Folge wäre, so die zwei Richter und die Richterin aus Lausanne.

Gericht hält alternative Streckenführung für zu teuer

Auch in Bezug auf die Standortwahl wird die Beschwerde abgewiesen. Weil die geplante West-Ost-Verbindung einen Eingriff in den Schächen darstellt, darf es laut Gewässerschutzverordnung keine andere, deutlich vorteilhaftere Strassenführung geben. Nach der Ansicht von Dominik Schuler gäbe es jedoch Alternativrouten, die den Hochwasserschutz besser gewährleisten – etwa die Variante Süd, bei der die Linienführung auf ganzer Strecke südlich des Schächens verläuft. Dazu wäre laut Kantonsgericht aber der unverhältnismässige Bau eines Schutztunnels für 16 Millionen Franken nötig. Dies, weil die Strasse direkt an Fabrikationsgebäuden vorbeiführen würde, in denen Sprengstoffe verarbeitet werden.

Bei der Alternativvariante Süd würde die Strasse auf ganzer Strecke südlich des Schächens (in dieser Ansicht links) verlaufen. Bild: PD

Der Beschwerdeführer bestritt die Notwendigkeit eines solchen Tunnels und forderte die Prüfung anderer geeigneter Massnahmen, wie zum Beispiel den Bau eines Dammes. Dies lehnt das Bundesgericht ab. Es sieht keinen Anlass, an den Feststellungen der Vorinstanz zu rütteln. Als Folge des Urteils muss der unterlegene Einsprecher nun die Gerichtskosten von 4000 Franken übernehmen.

Bundesgerichtsurteil 1C_17/2021 vom 26. August 2021