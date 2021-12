Verkehr Der lange Weg zur Hindernisfreiheit: Bushaltestellen in Uri werden umgebaut Bis in zwei Jahren müssen alle Bushaltestellen in der Schweiz behindertengerecht werden. So will es das Gesetz. Im Kanton Uri ist man von diesem Ziel noch weit entfernt, die Verzögerungen sind jedoch begründet. Carmen Epp Jetzt kommentieren 16.12.2021, 15.07 Uhr

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) schreibt vor, dass bis Ende 2023 alle Haltestellen des öffentlichen Verkehrs grundsätzlich behindertengerecht umgebaut sein müssen. Darauf kann nur verzichtet werden, wenn die Verhältnismässigkeit nicht gegeben ist – also wenn der zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis zu den Kosten steht. Dann muss jedoch eine angemessene Ersatzlösung – zum Beispiel eine Einstiegshilfe durch einen Chauffeur – zur Verfügung gestellt werden.

Der neue Kantonsbahnhof in Altdorf ist vollständig behindertengerecht. Bild: Urs Hanhart (1. Dezember 2021)

Im Kanton Uri gibt es 161 Bushaltestellen mit in der Regel je einem Haltepunkt pro Fahrtrichtung. Nach welchen Kriterien welche dieser Bushaltestellen umgestaltet werden sollen, ist im 2019 erschienenen Bericht «Hindernisfreie Ausgestaltung von Bushaltestellen in Uri» festgehalten. Darin ist ersichtlich, wie sich der Kanton Uri den Vollzug des BehiG in den nächsten Jahren vorstellt.

Priorisierung gibt Zeitplan vor

Für einen sofortigen Umbau aller Haltestellen auf Kantonsstrassen bis Ende 2023 sind die finanziellen Ressourcen nicht ausreichend vorhanden. Daher wurde für den Vollzug eine Priorisierung vorgenommen.

Haltestellen, deren sofortiger Umbau trotz der höheren Kosten verhältnismässig ist oder die eine zentrale Umsteigemöglichkeit zwischen Zug und Bus beziehungsweise Bus und Bus gewährleisten, sollen bis 2023 hindernisfrei umgebaut werden. Auf Kantonsstrassen sind das deren zwölf. In Uri wurden jedoch bereits diverse andere Haltestellen hindernisfrei ausgestaltet, meist im Rahmen von regulären Strassensanierungen.

Die Kosten für den Umbau der zwölf priorisierten Haltestellen belaufen sich gemäss Bericht auf 3,4 Millionen Franken (+/-30 Prozent). Um die Mindesterschliessung sämtlicher politischer Gemeinden zu gewährleisten, sollen weitere zehn Haltestellen zwischen 2024 und 2028 umgebaut werden. Die Kosten dafür werden auf 3,8 Millionen Franken geschätzt.

Gemeinden ziehen mit Für Haltestellen entlang von Gemeindestrassen sind die Gemeinden selber zuständig. Im Bericht des Amts für Tiefbau wurden auch diese einer Prüfung unterzogen und eine Empfehlung zuhanden der Gemeinden ausgesprochen. Acht Haltestellen werden den Gemeinden zum Umbau bis Ende 2023 empfohlen. Diese nehmen die Empfehlung des Kantons ernst, wie eine Umfrage ergibt. In Schattdorf sei die Sanierung der Adlergartenstrasse 2027 und der Dorfstrasse 2028 im Finanzplan vorgesehen. In diesem Zusammenhang würden drei Bushaltestellen saniert. Durch die touristische Entwicklung beim Bahnhof Andermatt konnten noch nicht alle Infrastrukturen fertiggestellt werden, lässt die Baukommission verlauten. Deshalb erfolge die Anpassung der Bushaltestelle nach 2023 im Rahmen der nächsten Bauetappe. Bei der Gemeinde Silenen heisst es, man werde bei anstehenden Sanierungen von Gemeindestrassenabschnitten eine Sanierung einer sich im Projektperimeter befindenden Bushaltestelle auf ihre Verhältnismässigkeit überprüfen. Und in Attinghausen wird im Zuge einer nächsten Strassensanierung der Kummetstrasse die Machbarkeit einer barrierefreien Bushaltestelle bei der unteren Sektion der Seilbahn geprüft.

Wird der Umbau einer Bushaltestelle isoliert durchgeführt, fallen die Kosten sehr hoch – in der Regel mindestens sechsstellig – aus, sagt Peter Vorwerk, Leiter der Abteilung Strategie vom Amt für Tiefbau des Kantons.

«Kann man eine Bushaltestelle im Rahmen einer Strassensanierung umgestalten, ist mit viel tieferen Kosten zu rechnen und die Anpassung so schneller als verhältnismässig einzustufen.»

Aus diesem Grund sollen die restlichen Haltestellen auf Kantonsstrassen im Zuge von Strassensanierungen oder der ordentlichen Sanierung von Haltestellen behindertengerecht umgebaut werden. Sodass dereinst das erklärte Ziel des Kantons – und auch des Gesetzes – erfüllt werden kann: Dass sämtliche Bushaltestellen in Uri behindertengerecht sind.

Umbau schreitet voran

Von den zwölf Bushaltestellen, die laut Bericht bis 2023 zum Umbau empfohlen wurden, sind drei inzwischen erfolgreich behindertengerecht umgebaut. Dazu gehört neben der Haltestelle «Reformierte Kirche» in Erstfeld und «Altersheim» in Flüelen auch jene am Bahnhof in Altdorf. «Der neue Kantonsbahnhof ist vollständig hindernisfrei gebaut und so über den Kanton Uri hinaus gewissermassen ein Flaggschiff, was den hindernisfreien ÖV angeht», sagt Peter Vorwerk.

Der erst für die zweite Phase – also bis 2028 – empfohlene Umbau der Bushaltestelle Gurtnellen Wiler an der Gotthardstrasse wurde bereits umgesetzt. Für drei weitere Bushaltestellen – bei der Eggberge Talstation in Altdorf, der Gandrütti in Schattdorf und beim Urnertor in Bürglen Richtung Norden – ist der Umbau für 2022 und 2023 bereits fix vorgesehen, sagt Vorwerk.

Der laut Bericht ebenfalls in der ersten Phase empfohlene Umbau der zwei Haltestellen am Kollegium in Altdorf verzögert sich wegen Einsprachen (wir berichteten), weitere drei Bushaltestellen müssen wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung der Schlüsselprojekte des regionalen Gesamtverkehrskonzepts (rGVK) noch mal zurückgestellt werden.

Die Bushaltestelle beim Kollegi in Altdorf ist eine von zwölf Haltestellen, die bis Ende 2023 hindernisfrei umgestaltet werden soll. Bild: Florian Pfister

Und die ebenfalls bis 2023 zum Umbau empfohlene Bushaltestelle am Bahnhof Erstfeld wird neu im Rahmen einer gesamtheitlichen Planung des Zentrumsareals ins Auge gefasst.

Politischen Prozessen unterworfen

Den Vorwurf, man habe mit der Umsetzung der im BehiG vorgeschriebenen Umgestaltung der Bushaltestellen zu lange zugewartet, lässt Peter Vorwerk nicht gelten. So seien acht Bushaltestellen bereits vor dem Erstellen des Berichts von 2019 auf den damals geltenden Standard einer Haltestellenkante von 16 Zentimetern Höhe behindertengerecht umgestaltet worden. Da der Standard in der Zwischenzeit auf 22 Zentimeter erhöht wurde, müssen jedoch auch diese Haltestellen bei einer nächsten ordentlichen Sanierung erneut angepasst werden.

Die mehrjährige Übergangsfrist zur Umsetzung des BehiG klinge zwar auf den ersten Blick nach viel Zeit, so Vorwerk. «Eine Strasse wird in der Regel nur alle 20 bis 30 Jahre angefasst.» Daneben müsse man auch berücksichtigen, dass Strassenbauprojekte immer auch einem politischen Prozess unterworfen seien, gibt Vorwerk zu bedenken. So sei etwa für die im Bericht priorisierten Umbauten der Bushaltestellen ein entsprechender Kreditantrag zuhanden des Landrats nötig geworden. Und auch die ungewisse Entwicklung der West-Ost-Verbindung und deren Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr habe abgewartet und berücksichtigt werden müssen.

