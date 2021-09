Freiwillige befreien Gotthard von Abfall

Kanton Uri «Cleanup-Day» am Gotthard: Helferinnen und Helfer sammeln 160 Liter Abfall Die Alpenpässe und Quellen rund um den Gotthard wurden am Wochenende im Rahmen einer weltweiten Aktion von Freiwilligen aus der ganzen Schweiz gereinigt. 22.09.2021, 17.59 Uhr

Während des «World Cleanup Day», welcher am Samstag, 18. September, stattfand, zeigten sich auf dem Gotthardpass zahlreiche Helferinnen und Helfer aktiv und haben über 160 Liter Abfall eingesammelt. Der Verein Gotthard-Connects und die Andermatt Urserntal Tourismus GmbH blicken auf einen sonnigen und erfolgreichen «Cleanup-Day» zurück. Dank dieser freiwilligen Helfer ist das Wasserschloss wieder etwas sauberer und kann befreit auf den kommenden Wintereinbruch warten.

Besonders die zahlreichen Zigarettenstummel machten den Helferinnen und Helfer zu schaffen. Bild: PD

Der Gotthard zog Freiwillige aus allen Teilen der Schweiz an: Appenzell, Zürich, Luzern, Nidwalden und sogar aus dem nahen Ausland. Dem «Gotthard-Cleanup» wurden auch zwei Botschafter von der IG Saubere Umwelt, dem Schweizerischen Kompetenzzentrum gegen Littering, zugeteilt. Das mitgebrachte, sehr lebendige Maskottchen, die Hündin Myria, war dank ihrer unermüdlichen Energie eine Inspiration für die ganze Gruppe, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

PET-Flaschen, Alu-Dosen, Masken und Zigarettenstummel

Von 10 Uhr bis 16 Uhr waren die Helfer auf dem Gotthardpass im Einsatz, dies bis hinunter zum Mätteli, also auf Urner sowie Tessiner Seite. Das Wasser kennt keine Grenzen und deshalb wurden alle Gewässer und die Seeufer der Umgebung gesäubert. Unmengen an Papiertüchern, Masken, PET-Flaschen, Alu-Dosen, sonstigem Plastik sowie eine «ungeheure Zahl an Zigarettenstummeln» wurden eingesammelt. «Vielleicht würde das Wissen, dass mit einem Zigarettenstummel über 60 Liter Wasser verunreinigt werden, viele rauchende Menschen veranlassen, keine Kippe mehr achtlos wegzuwerfen», heisst es in der Mitteilung zur Aktion weiter.

Eine Helfergruppe präsentiert einen Teil ihrer «Beute». Bild: PD

Tausende Organisationen weltweit organisierten während dieses «Cleanup-Day» überall regionale «Cleanups». Rund 20 Millionen Menschen aus über 180 Ländern waren unterwegs, um den blauen Planeten vom Müll zu befreien. Der Verein Gotthard-Connects möchte noch stärker das verbindende Element im Wasserschloss Europas sein. Deshalb würde er sich freuen, wenn andere organisierte «Cleanups» sich in Zukunft dem «World-Cleanup» anschliessen würden, damit eine noch grössere Welle ausgelöst werden kann und keine Müdigkeit entsteht.

Ziel bleibe es aber, ein Natur-Bewusstsein und eine Selbstverantwortung zu erreichen, dass «Cleanups» gar nicht mehr nötig sein werden. «Wasser ist unser Lebenselixier. Lasst uns zusammen unsere Quellen und den Planeten gesund und sauber halten», so die Verantwortlichen des «Cleanup-Days». (pd/RIN)