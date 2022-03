Urner Sonderstab in abgespeckter Form: Urs Mock wird neuer Leiter

Kanton Uri Covid-Sonderstab in abgespeckter Form: Urs Mock wird neuer Leiter Seit November 2020 leitete Emil Kälin den Urner Corona-Sonderstab. Nun tritt er in den Ruhestand. Auf ihn folgt Urs Mock, Vorsteher vom Amt für Bevölkerungsschutz und Militär. 15.03.2022, 15.00 Uhr

Urs Mock wird neuer Leiter des Sonderstabs. Bild: Urner Zeitung

Seit dem 9. November 2020 hat Emil Kälin im Rahmen einer befristeten Aushilfsanstellung den Sonderstab Covid-19 geleitet. Er tritt am 1. April 2022 in den verdienten Ruhestand, wie es in einer Mitteilung des Regierungsrats heisst. Der Regierungsrat dankt Emil Kälin für die geleistete Arbeit und seinen Einsatz zur Bewältigung der Coronapandemie im Kanton Uri. Ab dem 1. April 2022 bis Ende 2022 hat der Regierungsrat Urs Mock, Vorsteher des Amts für Bevölkerungsschutz und Militär, als Leiter des Sonderstabs eingesetzt.