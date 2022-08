Kanton Uri Das Feuerverbot ist nun aufgehoben – Vorsicht gilt dennoch Die Waldbrandgefahr hat sich dank des Regens entschärft. Die Sicherheitsdirektion bittet die Bevölkerung dennoch um einen sorgfältigen Umgang mit Feuer im Wald und Waldesnähe. 23.08.2022, 12.36 Uhr

Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe ist per sofort aufgehoben. Das schreibt die Urner Sicherheitsdirektion in einer Medienmitteilung. Die Behörden begründen die Aufhebung mit dem Regen, der die Lage entschärft habe. Der Entscheid sei in Absprache mit den Fachstellen des Amts für Forst und Jagd sowie der Abteilung Feuerwehrinspektorat gefallen.