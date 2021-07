Reportage Das Innere des neuen Urner Kantonsspitals nimmt Form an Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juli 2021) Im Neubau des Kantonsspitals Uri läuft der Innenausbau auf vollen Touren. In rund einem Jahr soll der neue Trakt fertiggestellt sein. Ein Rundgang. Martin Uebelhart 19.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Schon seit einiger Zeit steht der Neubau des Kantonsspitals Uri weitgehend ohne Gerüst da. Die Fassade kommt nun voll zur Geltung. «Aussen am Gebäude sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen», sagt René Mulle, Projektleiter für das Kantonsspital Uri bei der Urner Baudirektion, auf einem Rundgang. Augenfällig ist die spezielle Fassade aus gefärbtem Sichtbeton. Vor den Fenstern ist eine zusätzliche Scheibe montiert. Prallschutzscheibe heisst der Fachbegriff. In erster Linie sollen diese die grossflächigen Storen vor dem Föhn oder dem Wind bei Helikopterflügen schützen.

Die Eingangshalle beim Haupteingang. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juli 2021)

Draussen sieht man kaum mehr Bauarbeiter. Dafür ist im Gebäude umso mehr los, wenn man es durch den Haupteingang betritt. «Der Innenausbau ist jetzt in vollem Gang», sagt Mulle in der grosszügigen Haupteingangshalle. Noch muss man es sich vorstellen, wenn er auf einen Bereich zeigt: «Hier wird sich der Empfangsdesk befinden.» Dabei steht man auf einem Terrazzoboden, der dem Boden im Eingangsbereich des heutigen Spitals ähnelt und dessen Struktur durch den Staub, der noch überall liegt, schon gut zu erkennen ist. Von der Halle aus würden dereinst die Patientinnen und Patienten weitergeleitet. Zum Beispiel nach links ins Ambulatorium. Dort könnten in rund zehn Behandlungszimmern Kundinnen und Kunden – wie sie das Spital nennt – empfangen werden, so der Projektleiter. «Die Ärztin oder der Arzt arbeiten dann in den Sprechstunden im Ambulatorium, welches sich sehr zentral im Erdgeschoss befindet.»

Im Ambulatorium gibt es Behandlungszimmer für ärztliche Sprechstunden. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juli 2021)

Geradeaus geht es zum Röntgenbereich. Dort hat es wiederum einen Empfang und einen Wartebereich. Neben einer konventionellen Röntgenanlage wird es auch einen Computer- und einen Magnetresonanztomografen haben.

Die Wege werden möglichst kurz gehalten

Es sei alles auf die Patientinnen und Patienten und kurze Wege ausgerichtet, betont René Mulle. Anders als im heutigen Spital, wo man für die Untersuchungen oder Behandlungen teils in verschiedene Stockwerke oder gar Gebäude gehen müsse.

Gegenüber dem Haupteingang liegt im Erdgeschoss die Notfallstation. Sie hat einen eigenen Eingang und eine eigene Vorfahrt, die von der Seedorferstrasse aus erreicht wird. Die Ambulanzwagen können direkt in eine Halle fahren, in der die Patienten in Empfang genommen werden. Einzelne Notfallkojen und ein zusätzlicher hoch spezialisierter Schockraum stehen zur Verfügung.

«Die Einzelkojen sind ein grosser Fortschritt gegenüber der heutigen Situation»,

hält Mulle fest. Heute würden die Liegen teilweise nur durch Vorhänge abgetrennt.

In der Notfallstation im Erdgeschoss hat es Einzelkojen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juli 2021)

Über eine künftige Personaltreppe geht es in den ersten Stock. Hier sind die Intensivpflegestation mit sechs Räumen und die drei Operationssäle untergebracht. Rund um die Operationssäle sind der Aufwachraum, die Vorbereitungsräume und der Sterilisationsbereich angesiedelt. «In den Operationssälen ist der Ausbau schon relativ weit fortgeschritten», sagt Mulle und weist auf vorbereitete Installationen an der Decke und auf die Wände hin, in denen noch grosse Monitore eingebaut werden. «Diese Medizintechnikeinrichtungen werden von Spezialfirmen eingebaut», erläutert er.

Der Innenausbau der Operationssäle ist schon fortgeschritten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juli 2021)

Aktuell seien im ganzen Neubau zwischen 25 und 30 Firmen mit dem Innenausbau beschäftigt, hält René Mulle fest. Die grösste Herausforderung sei derzeit die Koordination der verschiedenen Arbeiten.

«Das läuft alles sehr verschachtelt ab und man arbeitet sich von unten Stockwerk für Stockwerk hinauf.»

Nicht zuletzt die aus mehreren Personen bestehende Bauleitung sei derzeit gefordert. Rund zwei Drittel der Aufträge, für die sich Urner Unternehmen beworben haben, konnten auch hier vergeben werden. «Möglich gemacht habe das auch der Umstand, dass man sich im Projekt für Einzelleistungsaufträge entschieden habe anstelle von einer Generalunternehmerlösung, erklärt René Mulle. So arbeiteten etwa beim Innenausbau mehrere Urner Firmen als Arbeitsgemeinschaft im Bereich der Elektroinstallationen zusammen. Einheimische Unternehmen seien auch bei der Lüftungsanlage beauftragt, mit dem Metallbau, Teile der Fenster oder den Abdichtungen der Flachdächer.

Im ersten Stock ist weiter die Frauenklinik mit Untersuchungszimmern und zwei Geburtsräumen angesiedelt. Diese werde ein «Bijou», ist René Mulle überzeugt. «Die Räume sind schön hell und einladend.»

Im zweiten Stock wird der Einbau des Bodens vorbereitet. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juli 2021)

Wieder einen Stock höher gelangt man in die erste von zwei Etagen mit Patientenzimmern. Im neuen Spital gibt es nur noch Einer- und Zweierzimmer. Auf diesem Stockwerk ist der Terrazzoboden erst am Entstehen. Am Ende eines Korridors liegen Bruchstücke von Steinen bereit. Diese werden dann mit dem Bodenmaterial ausgegossen. Nach dem Aushärten wird die Oberfläche abgeschliffen. Im Weitergehen streicht René Mulle eine Besonderheit der Gestaltung des Zürcher Architekturbüros Darlington Meier heraus: «Die Korridore sind windmühlenartig angelegt. Jeder Korridor hat einen Bezug nach aussen und man bringt so natürliches Tageslicht ins Gebäude. Das wird dem Gebäude und damit allen Nutzern viel bringen.»

Es soll viel Grün geben rund ums Spital

Ein Blick aus dem Fenster fällt auf den Dachgarten auf den Operationssälen. Noch sieht man nicht viel davon. Im sogenannten «Alpengarten» sind aktuell vor allem Ansammlungen von Steinen zu sehen. «Im Herbst wird hier angepflanzt und dann blickt man ins Grüne.» Ins Grüne soll man später auch sonst rund um das Spital blicken können:

«Es wird ein Spital im Park entstehen.»

Hinauf geht’s aufs Dach des Neubaus. Dort entsteht der neue Helikopterlandeplatz. «Über eine Rampe kommen die Patientinnen und Patienten ins Spital und können mit dem Lift direkt auf den Notfall oder später in einen Operationssaal oder zur Intensivpflege gebracht werden.»

Im Restaurant wird die Deckenmontage vorbereitet. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juli 2021)

Wieder zuunterst angelangt, geht es noch zum Restaurant, das dereinst öffentlich zugänglich sein wird. Bereits sind erste Installationen für die geplante Café-Bar zu sehen, Arbeiter sind damit beschäftigt, den Einbau der abgehängten Decke vorzubereiten, unter der sämtliche Leitungen, Lüftungskanäle und weitere Installationen verschwinden.

Blick vom Neubau auf den entstehenden Alpengarten auf dem Dach der Operationssäle. In der Bildmitte der Trakt D, der umgebaut wird. Das heutige Bettenhaus wird abgebrochen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juli 2021)

René Mulle geht davon aus, dass der neue Spitaltrakt im Sommer des kommenden Jahres fertiggestellt werden kann. «Vor dem Bezug wird es eine ausgiebige Testphase geben.» Nach dem Umzug ins neue Gebäude wird der Trakt D, in dem heute unter anderem die Operationssäle sind, im Innern komplett umgebaut. «Es wird ein Treppenhaus und eine Liftanlage eingebaut», so Mulle. In den oberen beiden Geschossen entstehen Büroräumlichkeiten für die Verwaltung und für die Ärzteschaft. Im EG wird Platz sein für medizinische Dienstleistungen, das Untergeschoss beherbergt die Physiotherapie. In dieser Sanierungsphase dient das Bettenhochhaus als Provisorium für einzelne Abteilungen.

Nach dem Umbau werden als letzter grosser Schritt das Hochhaus und der Verbindungstrakt zurückgebaut. René Mulle geht davon aus, dass bis Ende 2025 sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein werden. Insgesamt geht der Kanton Uri zum heutigen Stand von Gesamtkosten von rund 120 Millionen Franken aus.