Kanton Uri Das Institut Kulturen der Alpen sucht Kontakt mit Bevölkerung coronabedingt online Das Institut Kulturen der Alpen lud zu einem Onlinemeeting zum Wandel in der Landwirtschaft. Rund 40 Personen nahmen daran teil und diskutierten engagiert mit. Markus Zwyssig 12.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heinz Keller moderierte die Veranstaltung des Instituts Kulturen der Alpen. Screenshot (9. April 2021)

Wie hat sich die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verändert? Dieser Frage geht ein Projektteam des Instituts Kulturen der Alpen nach. Dazu suchen die Wissenschaftler den Kontakt zur Bevölkerung. Doch dieser Austausch ist zurzeit nur erschwert möglich. Ursprünglich war Ende November in Isenthal ein Gesprächsabend geplant. Dieser musste wegen der Coronapandemie abgesagt werden. Das Treffen zum Projekt «Uri im Wandel – Bevölkerung und Wissenschaft im Dialog» fand nun online statt.

Die Bergbauern in Murers Dokumentarfilm und die heutige Realität

Knapp 40 Personen nahmen an der virtuellen Zusammenkunft teil. Zur Einstimmung waren Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm «Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind» von Fredi M. Murer aus dem Jahr 1974 zu sehen. Das war der Ausgangspunkt für die anschliessenden Gruppengespräche. Die historischen Aufnahmen zeigten deutlich, was sich in der Zwischenzeit alles gewandelt hat. Heute ersetzen Technik und Maschinen viel der einstigen harten Muskelkraft. Die Liegenschaften sind viel moderner eingerichtet und alles ist besser erschlossen. Ausbildung und Bewirtschaftung haben sich verändert. Das Braunvieh ist viel grösser und schwerer geworden. Auch wenn sich die Mode seither stark verändert hat, wird das Edelweisshemd nach wie vor oft getragen. Viele der Traditionen von der Eidesleistung der Alpvögte bis zum «Scheenä» leben weiter. Geblieben sind auch die Geldsorgen und die Diskussionen um die Höhe der Subventionen in der Landwirtschaft.

Potenzial im Tourismus und durch die Aktualität des Klimawandels

Gespräch und Austausch funktionierten online – abgesehen von kleineren technischen Problemen – erstaunlich gut. So konnten sich die Teilnehmer in Diskussionen in kleinen Gruppen einbringen. Bei einem von Heinz Keller, ehemaliger Leiter im Theater Uri, moderierten Podiumsgespräch nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wissenschaft und der Korporation Uri teil. Für Kurt Schuler, Vizepräsident der Korporation Uri, steht der Erhalt der Landschaft im Zentrum. Doch das sei nicht einfach, machte er klar.

«Für die Arbeit steht insbesondere in der Berg- und Alpwirtschaft je länger, je weniger Personal zur Verfügung.»

Ein grosses Potenzial sieht er im Tourismus. Insbesondere in die Käsereien sei massiv investiert worden. Der Urnerboden sei ein klassisches Beispiel dafür. «Um die Produkte den Besuchern vor Ort zu verkaufen, braucht es ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten.»

Frieda Steffen, ehemalige Landrätin und Bäuerin aus Andermatt, sagte, dass die landwirtschaftlichen Produkte finanziell sehr stark unter Druck geraten seien. «Der Erhalt der Alpwirtschaft ist eine grosse Herausforderung, weil immer weniger in diesem Bereich tätig sind und die Verbuschung und Vergandung sehr stark zunehmen.» Auch werde die Landschaft durch Biker, Wanderer und Skifahrer immer stärker mit beansprucht.

Schutzwald braucht Pflege und Bewirtschaftung

Und was beschäftigt den Forstbetrieb? «Momentan erfüllen die Schutzwälder ihre Funktion», stellte Andi Arnold, Förster des Reviers Attinghausen-Seedorf-Bauen, fest. «Eine starke Veränderung hat der tiefe Holzpreis mit sich gebracht. Im Gegensatz zu früher bleibt heute sehr viel mehr im Wald liegen.» Die Arbeit im Forstbereich bleibt anspruchsvoll. «Damit die Wälder auch in Zukunft ihre Schutzfunktion wahrnehmen können, müssen sie gepflegt und bewirtschaftet werden.»

Historikerin Rahel Wunderli sieht neben den vielen Problemen, mit denen die Berg- und Alpwirtschaft zu kämpfen hat, auch die Chancen der naturnahen Produktion – insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel. «In der Bevölkerung gibt es eine höhere Sensibilität für solche Fragen. Die Alp- und Berggebiete können die Thematik verstärkt aufgreifen und sich entsprechend einbringen.»

Romed Aschwanden ist Geschäftsführer des Instituts Kulturen der Alpen. Screenshot (9. April 2021)

Zweite Veranstaltung stellt Mobilität ins Zentrum

Rahel Wunderli zeigte sich zum Schluss des Onlinemeetings überrascht, wie vielseitig zwei Stunden lang verschiedenste Themen in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft diskutiert worden seien. Bei einer zweiten Veranstaltung, die zu einem späteren Zeitpunkt in Erstfeld stattfinden soll, wird das den Kanton Uri stark prägende Thema Mobilität im Fokus stehen. Die Pilotphase des Projekts «Uri im Wandel – Bevölkerung und Wissenschaft im Dialog» wird unterstützt von der Universität Luzern, dem Kanton Uri, den Korporationen Uri und Ursern, der Dätwyler-Stiftung, der Raiffeisenbank Urnerland und von Politcast-Uri.