Bildungs- und Kulturdirektion Uri ist mit Zielen auf Kurs

Kanton Uri Das Kulturförderungsgesetz kommt vors Volk Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Uri hat ein herausforderndes erstes Halbjahr 2021 hinter sich. Trotz Corona konnte die Direktion Fortschritte bei den Jahreszielen machen. 13.08.2021, 15.43 Uhr

In der ersten Hälfte des Jahrs 2021 hat auch bei der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Uri (BKD) weiterhin ein Thema dominiert: die Coronapandemie. «Wir haben ausserordentliche Wochen und Monate hinter uns», wird Bildungs- und Kulturdirektort Beat Jörg in einer Medienmitteilung zitiert. «Umso wichtiger ist es da, dass wir unseren Beitrag leisten konnten, die Pandemie zu meistern und so zu verhindern, dass Bildung, Kultur und Sport in Uri nachhaltig Schaden nahmen.»

Über Ostern bestand viermal die Gelegenheit, auf der Bühne im Theater Uri zu übernachten. Das Angebot war schnell ausgebucht. Elia Aregger (Gitarre) und Marius Sommer (Bass) gaben ein Privatkonzert. Markus Zwyssig / Urner Zeitung

Damit die BKD die nötigen Ressourcen für die erfolgreiche Bewältigung der Coronakrise verfügbar machen und gleichzeitig ihre Schlüsselprojekte weiter vorantreiben konnte, habe die Direktion ihre Prioritäten laufend neu ordnen müssen. Dies sei mit Blick auf den aktuellen Stand der Jahresziele 2021 ganz gut geglückt, teilt die BKD mit.

Kulturförderungsgesetz kommt vors Volk

Ein Ziel, der Bezug der erneuerten Büro- und Magazinräume durch das Staatsarchiv und Optimierung der Dienstleistungsprozesse für Behörden und Verwaltung, sei zur Halbzeit schon fast erreicht. Die wenigen noch ausstehenden Arbeiten sollen bis zum Herbst abgeschlossen sein. Ebenfalls bis zum Herbst soll das Kantonale Integrationsprogramm unter Dach und Fach sein. Nachdem dieses Programm wie geplant erarbeitet und dann Ende Frühling vom Regierungsrat beschlossen worden war, ist jetzt nur noch die offizielle Genehmigung durch das Staatssekretariat für Migration ausstehend.

Auch auf Kurs seien die Gesetzgebungsvorhaben der BKD. Das neue Gesetz über die Förderung der Kultur im Kanton Uri (Kulturförderungsgesetz) wurde vom Landrat in der März-Session bereits in erster Lesung einstimmig zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. Diese findet am 26. September 2021 statt. Gemäss dem Willen des Landrats soll der Bereich Kunst und Bau indes nicht vom Regierungsrat via Reglement geregelt werden, sondern vom Landrat via Verordnung. Abgeschlossen seien derweil die Arbeiten von Seiten der BKD zum revidierten Gesetz über Schule und Bildung. Mitte September 2021 will man dem Regierungsrat die Freigabe zur Vernehmlassung der Vorlage beantragen. Die Vernehmlassung fällt sodann in den Herbst 2021.

Digitale Transformation forciert

Nebst den aufgezeigten Vorhaben und weiteren Projektarbeiten habe die BKD im ersten Halbjahr 2021 in verschiedenen Bereichen die digitale Transformation forciert: mit Blick sowohl auf die Volksschule als auch an der Kantonalen Mittelschule Uri und am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri sowie in den eigenen Verwaltungseinheiten. Zudem konkretisierte die BKD die ihr zugewiesenen Leuchtturmprojekte aus dem Regierungsprogramm 2020 bis 2024+. «So wollen wir weiterhin einen wesentlichen Beitrag leisten, um Bildung, Kultur und Sport in Uri und damit den ganzen Kanton wirkungsvoll weiterzuentwickeln», sagt Regierungsrat Beat Jörg. (nke)