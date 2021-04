Kanton Uri Das Theater Uri startet neue Saison mit der Diskussionsrunde «Greedi üüsä» Ende Monat wird die Kunstpause auch für das Theater Uri vorbei sein. Die Verantwortlichen starten mit demselben Programm wie nach dem ersten Lockdown vor einem Jahr. 19.04.2021, 12.04 Uhr

Die Kunstpause des Theater Uri ist vorüber. Bild: Urs Hanhart

(zgc) Aufatmen für das Theater Uri: Die «Kunstpause» ist vorbei, das Programm wird wieder hochgefahren. «Während der fünf Monate, in denen Aufführungen vor Publikum nicht möglich waren, hat das Theater Uri intensiv an seinem Programm und neuen Ideen gearbeitet», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. Dabei führt es das Projekt «Theater Uri digital» als Beispiel an, bei dem die Kultur nach Hause gebracht wurde. Auch wenn Projekte gezeigt hätten, dass Kulturvermittlung auch während eines Lockdowns gelingen, sei eines zu kurz gekommen: die Interaktion mit dem Publikum. Und genau auf das freuen sich die Verantwortlichen nun umso mehr.