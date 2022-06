Kanton Uri Der Fachkräftemangel macht der Auto AG Uri zu schaffen Die Auto AG Uri richtet für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende aus. Zurzeit sucht das Unternehmen händeringend nach neuen Chauffeuren. Urs Hanhart 10.06.2022, 13.58 Uhr

Reto Marzer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, sieht im Freizeitverkehr das grösste Potenzial, um bei den Frequenzen zulegen zu können. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 9. Juni 2022)

Erstmals nach dreijährigem Unterbruch konnte die Auto AG Uri am Mittwoch in Schattdorf wieder einmal eine ordentliche Generalversammlung physisch abhalten. Darüber freute sich Verwaltungsratspräsident Urs Traxel ganz besonders, durfte er doch zum ersten Mal in seiner mittlerweile dreijährigen Amtszeit die Aktionärinnen und Aktionäre persönlich begrüssen. Vertreten waren 761 der insgesamt 937 Aktienstimmen.

«Die Auto AG Uri hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie gut aufgestellt und agil ist. Das Geschäftsjahr 2021 konnte den Pandemieumständen entsprechend erfolgreich bewältigt werden», sagte Traxel. Man habe das Jahr 2021 zusammen mit dem Hauptauftraggeber, dem Kanton Uri, dazu genutzt, sich für die Eröffnung des Kantonsbahnhofs fit zu machen. Das Liniennetz sei neu geplant und ausgerichtet worden. Zudem habe man stark in zusätzliches Personal und neue Fahrzeuge investiert.

Das Potenzial liegt im Freizeitverkehr

Reto Marzer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, wies darauf hin, dass Covid-19 zumindest im öffentlichen Verkehr noch nicht überstanden sei. 2020 hatte die Auto AG einen Frequenzrückgang von 25,5 Prozent zu verzeichnen. 2021 lag dieser Wert im Vergleich zum Basisjahr 2019 leicht tiefer, nämlich bei 23,3 Prozent.

«Der Trend zu E-Bike und Homeoffice wird anhalten und sich künftig vermehrt auf die Frequenzen auswirken. Das Mobilitätsverhalten der Leute hat sich in den letzten zwei Jahren verändert»,

erklärte Marzer. «Das grosse Potenzial liegt im Freizeitverkehr. Dort lassen sich Frequenzen holen. Wir werden uns mit entsprechenden Aktivitäten darum bemühen, dass wir den Freizeitverkehr insbesondere von jungen Menschen vermehrt auf den öffentlichen Verkehr verlagern können. Das ist eines unserer Ziele in 2022.»

Immerhin konnte die Auto AG aufgrund eines Bahnersatzauftrags und Nebenerträgen trotz Frequenzrückgang für 2021 ein positives Ergebnis verbuchen. Es resultierte ein Jahresgewinn von rund 212'000 Franken. Dieser wird zuzüglich des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr (rund 5,56 Millionen Franken) gemäss GV-Beschluss auf die neue Rechnung vorgetragen. Wie vom Verwaltungsrat beantragt, wird für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende ausgeschüttet. Dies, weil das Unternehmen während der Pandemie Kurzarbeitsentschädigungen erhielt.

Man hofft auf Quereinsteigerinnen und -einsteiger

Traxel machte darauf aufmerksam, dass die Anstellung von genügend Busfahrerinnen und Busfahrern eine grosse Herausforderung darstelle. Auch Marzer äusserte sich zu diesem Thema. Er betonte: «Wir werden demnächst eine Kampagne starten. Neue Fahrdienstmitarbeitende zu finden, ist sehr schwierig. Wir hoffen vor allem auf Quereinsteigerinnen und -einsteiger.» Vor allem beim Fahrdienstpersonal spüre die Auto AG den Fachkräftemangel ganz stark. Auch neue Verwaltungsmitarbeitende zu rekrutieren, sei derzeit nicht einfach.

Im Verwaltungsrat gab es keine Veränderungen. Urs Traxel wurde von den Versammelten ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen für eine weitere dreijährige Amtszeit von drei Jahren wiedergewählt. Ebenfalls bestätigt wurden Vizepräsidentin Helen Simmen sowie die Mitglieder Romana Bossi und Werner Schurter. Der Kanton Uri ist im Verwaltungsrat mit Oliver Gisler vertreten, die Gemeinde Altdorf mit Andreas Bossart und die Gemeinde Flüelen mit Andreas Feubli.

Umweltfreundliche Antriebsarten forcieren

Die Auto AG setzt bisher auf ihrem Liniennetz in erster Linie Busse mit konventionellem Dieselhybridantrieb ein. Mit Blick auf die aktualisierte Strategie und die zukünftige Positionierung im Themenkreis Umwelt und Nachhaltigkeit will sie in Zukunft auf den Einsatz alternativer, umweltfreundlicher Antriebstechnologien setzen. Deshalb wurde gemeinsam mit zwei Energielieferanten und in Zusammenarbeit mit dem Kanton eine Studie in Auftrag gegeben. «Ziel ist es, daraus die Beschaffungsstrategie für die zukünftigen Fahrzeuge ableiten zu können», so Traxel.

Marzer wies darauf hin, dass die Auto AG auf den Fahrplanwechsel 2022/23 fünf Konzessionen von Postauto im Kanton Uri übernehmen werde. «Damit können Synergien genutzt und das definierte Ziel, sich als der Urner Mobilitätspartner zu positionieren, weiterverfolgt werden», unterstrich der Geschäftsleitungsvorsitzende.