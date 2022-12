Kanton Uri Der Polizei gehen drei Gesuchte ins Netz Bei einer ausgedehnten Kontrolle von Reisecars hat die Urner Kantonspolizei einen Fahndungserfolg erzielen können. 04.12.2022, 22.13 Uhr

In einer gemeinsamen Aktion führte die Kantonspolizei Uri zusammen mit dem Fedpol und dem Bundesamt für Verkehr am Freitag im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld eine Kontrolle von Cars durch.