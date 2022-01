Jahresziele der Urner Regierung

Kanton Uri Der Regierungsrat will seinen Standort als Gebirgskanton energiepolitisch nutzen Vier formulierte Jahresziele sollen den Kanton Uri im nächsten Jahr voranbringen. Neben der Covid-19-Pandemie steht vor allem die Energie- und die Infrastrukturpolitik im Fokus. 14.01.2022, 18.08 Uhr

Nun hat der Urner Regierungsrat seine Jahresziele fürs 2022 kommuniziert: Er will die Covid-19 Pandemie und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und Wirtschaft bestmöglich bewältigen. Weiter wolle er sich als Kanton derart energiepolitisch positionieren, dass er die Vorteile eines Gebirgskantons optimal nutzen könne. Als drittes Ziel nennt der Regierungsrat in der Mitteilung, die Investitionen und deren Planungen konsequent und wirksam auf die Schlüsselinfrastrukturen auszurichten. Ausserdem wolle er lösungsorientiert, und nicht problemorientiert, handeln.

Trotz der Pandemie konnte 2021 ein Grossteil der Ziele erreicht werden

Gleichzeitig soll ein Blick auf die letztjährigen Jahresziele zeigen, ob diese erreicht wurden. Der Regierungsrat und die Direktionen schreiben dazu, dass sie auf ein anforderungsreiches Jahr zurückblicken und trotzdem der grösste Teil der gesetzten Ziele erreicht werden konnte.

In der Jahresplanung werden zudem die Hauptziele der Direktionen aufgeführt, also jene, die sich der Regierungsrat in seinem Regierungsprogramm gesetzt oder ergänzend dazu beschlossen hat. Diese sind unter www.ur.ch/planungberichtereg nachzulesen. (mah)