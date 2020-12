Kanton Uri Der Rotkreuz-Fahrdienst wir 50 Jahre alt Der Fahrdienst der Urner Sektion des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) feiert sein 50-Jahr-Jubiläum und blickt auf die Anfangszeit zurück. 30.12.2020, 11.23 Uhr

Der Rotkreuz-Fahrdienst fährt behinderte, betagte und kranke Menschen zum Arzt, ins Spital oder zur Therapie. Bild: PD

(RIN) Im Jahre 1970 wurde der «Transportdienst für Behinderte, Betagte und Kranke» von der damaligen Vizepräsidentin der Sektion SRK Uri, Steffi Dätwyler-Diethelm, eingeführt. Auf einen entsprechenden Aufruf in der Presse stellten sich spontan 33 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung. So wurden im ersten aktiven Jahr des Transportdienstes rund 3000 Kilometer für medizinisch-therapeutische Fahrten zurückgelegt, wie das SRK Uri in einer Mitteilung schreibt. Heute verfügt das SRK Uri über 41 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer, welche jährlich gesamthaft fast 300'000 Kilometer zurücklegen – also fahren sie 100 Mal mehr als vor 50 Jahren. Alle Freiwilligen ermöglichen besonders vulnerablen Menschen in Uri Mobilität und eine günstige Fahrgelegenheit für medizinisch-therapeutische Massnahmen. «Eine Dienstleistung, welche aus Uri nicht mehr wegzudenken wäre», heisst es in der Mitteilung.