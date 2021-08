Der Urner Wald kann die Nässe gut gebrauchen

Kanton Uri Die Bäume können die Nässe gut gebrauchen Der Wald schützt Verkehrswege, ist Lebensraum für Wildtiere und Erholungsraum für die Menschen. Der Klimawandel fordert die Waldverantwortlichen zusätzlich. Martin Uebelhart 12.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schutzwald soll Verkehrswege wie Bahn, A2 und Kantonsstrasse wie hier in Wassen vor Steinschlag oder Lawinen bewahren. Bild: PD

Trockenheit und der Borkenkäfer machen dem Wald zu schaffen. Auch Wildverbiss ist nach wie vor eine bedeutende Schadensursache. Diese Herausforderungen für die Schweizer Wälder beleuchtet der Waldschutzüberblick 2020 von Waldschutz Schweiz, der Beratungsstelle für Waldgesundheit der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Der Kanton Uri ist da keine Ausnahme. «Gegenwärtig geht es dem Wald recht gut», sagt Beat Annen, Vorsteher des Amts für Forst und Jagd beim Kanton Uri. Der bisher feuchte Sommer sei etwas vom Besten, was dem Wald habe passieren können.

«Nach den trockenen Sommern von 2018 und 2019, grösseren Windwürfen und Schäden durch den Borkenkäfer haben wir etwas schwarzgesehen.»

Die Nässe tue dem Wald gut. Gleichwohl habe es am einen oder anderen Ort einen Befall des Borkenkäfers gegeben. «Doch hat sich das im Rahmen gehalten.» Extreme Jahre, was Trockenheit angehe, würden den Wäldern zusetzen.

Abschusszahlen beim Hirsch wurden erhöht

Der Wildverbiss habe ebenfalls einen Einfluss auf die Waldentwicklung. Wichtig sei es, ein Gleichgewicht zu erreichen, betont Annen. «Das Wild gehört in den Wald, es ist sein Lebensraum.» Auf bestimmten Flächen werde der Einfluss des Wilds auf den Wald genau beobachtet. «Auf einem Teil dieser Flächen beurteilen wir den Einfluss des Wilds als problematisch, so Beat Annen. Dies sei dann der Fall, wenn die Verjüngung des Waldgebietes mit den dort heimischen Baumarten schwierig sei. Dieser Zustand sollte maximal auf einem Viertel der Waldflächen bestehen. «Wir bewegen uns an der Grenze dieses Schwellenwertes», konstatiert er. Beim Schalenwild habe insbesondere die Hirschpopulation in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Da müsse reagiert werden:

«In den letzten zwei Jahren haben wir die Abschusszahlen markant erhöht.»

Die Jagdplanung müsse sich danach richten. Zum erwähnten Gleichgewicht gehöre auch die Beruhigung des Lebensraums der Wildtiere. «Sie brauchen Orte, wo sie möglichst ungestört sind und nicht in Stress kommen», hält Annen fest. Es gebe Grenzen für den Tourismus und die Freizeitaktivitäten im Wald. Auch bei der Landwirtschaft brauche es Massnahmen, damit den Tieren nicht nur der Wald zur Verfügung stehe, sondern sie auch Freilandflächen nutzen könnten. «Es gibt da verschiedene Schrauben, an denen wir drehen können. Wichtig dabei sei, alles im Auge zu behalten.»

Strasse und Bahn bei Gurtnellen. Bild: PD

Ein grosser Teil der Waldgebiete im Kanton Uri dient dem Schutz von Menschen und Infrastrukturbauten wie Strassen oder Bahnlinien vor Steinschlag oder Lawinen. «Wir beurteilen alle unsere Schutzwälder regelmässig», sagt Beat Annen. Dafür gebe es eine rollende Planung, damit die Schutzwälder alle 12 bis 15 Jahre begutachtet werden könnten. «Wir schauen dabei, ob der Waldzustand unseren Vorstellungen entspricht oder ob Handlungsbedarf gegeben ist.» Über den ganzen Kanton werde festgelegt, wo wie viel Wald gepflegt werden müsse, damit er seine Schutzfunktion langfristig erfüllen könne. So ergäben sich für die einzelnen Schutzwälder Pläne für die kommenden Jahre. Hier bestehe eine gute Zusammenarbeit zwischen den Waldbesitzern und dem Kanton, hält Annen fest: «Wir schliessen mit ihnen Vereinbarungen ab, was in den Wäldern erledigt werden muss. Die Vereinbarungen laufen meist über vier Jahre und sind die Grundlage für die finanziellen Beiträge des Kantons, die sie für ihre Arbeit erhalten.»

Holzschlag im Schattdorfer Bannwald. Bild: PD

Möglichst grosse Artenvielfalt in den Wäldern

«Wir wissen, dass sich der Wald verändern wird», hält Beat Annen fest. Der Wandel des Klimas werde es mit sich bringen, dass an gewissen Orten andere Baumarten wachsen würden als heute. «Auch wenn das nicht von heute auf morgen passiert», so der Amtsleiter. «Unser Ziel ist es, eine möglichst grosse Artenvielfalt in den Wäldern zu erreichen, wenn wir Eingriffe machen», führt er weiter aus. Dies im Wissen, dass einige Arten künftig Mühe haben dürften, an einem bestimmten Standort zu gedeihen. «Je mehr Arten vorhanden sind, umso höher ist die Chance, dass es Arten darunter hat, die mit sich ändernden Bedingungen zurechtkommen. Annen geht davon aus, dass Baumarten, die heute eher in tieferen Lagen anzutreffen sind, sich künftig auch in höheren Gebieten ausbreiten. Dabei denkt er in erster Linie an Laubbäume, welche die Nadelbäume wohl bis zu einem gewissen Grad ersetzen werden.

«Wir werden die Entwicklung beobachten und auch die Erkenntnisse aus der Forschung einfliessen lassen»,

sagt Annen. Letztlich gehe es darum, dass die Wälder ihre Schutzwirkung auch künftig erhalten könnten.