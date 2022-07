Kanton Uri Die FDP hat mit Ivo Schillig einen neuen Präsidenten Nachdem Ruedi Cathry als FDP-Präsident seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, musste die Kantonalpartei einen Nachfolger suchen. Eine weitere Vakanz gab es auch durch die Demission Matthias Steineggers nach zwölf Jahren aus der Geschäftsleitung. 04.07.2022, 13.53 Uhr

Ruedi Cathry hat am vergangenen Donnerstag das letzte Mal die FDP Uri durch eine Generalversammlung geleitet, denn: Er ist als Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung offiziell zurückgetreten. Laut einer Medienmitteilung der Kantonalpartei werde Cathry jedoch nicht von der politischen Bühne verschwinden. «Ich bleibe der Urner Politik treu. Nach zwölf Jahren in der Geschäftsleitung freue ich mich aber, wieder als Mitglied in den Reihen sitzen zu dürfen», wird der 54-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Ständerat Josef Dittli danke Cathry für seine Arbeit. So habe er dazu beigetragen, die Verbindung zum Urner Gewerbe zu stärken und Wahlerfolge einzufahren. Er habe «immer den Karren gezogen». Und: «Mit dem Rücktritt von Ruedi geht eine Ära im Urner Freisinn zu Ende.» Doch nicht nur der Ständerat, sondern auch alt Nationalrätin Gabi Huber ergriff das Wort. So habe Ruedi Cathry nur in zwei Punkten keinen Erfolg gehabt, scherzte Gabi Huber: «Ich habe bis heute kein Facebook und ich habe mich immer geweigert, mit einem Apfelkuchenrezept in die Medien zu gehen.»

Die Mitglieder haben Ivo Schillig einstimmig gewählt

Ohne Gegenstimme sei Ivo Schillig als Nachfolger von Cathry gewählt worden. Schillig hat vier Kinder und lebt in Altdorf. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Alpines Energieforschungscenter, einem Forschungsinstitut mit Sitz in Disentis. Vor seiner Rückkehr in den Kanton Uri arbeitet Schillig als Unternehmensleiter der St.Galler Stadtwerke. Daneben ist er Lehrbeauftragter an der Universität St.Gallen (HSG). Darüber hinaus ist Cathry Vizepräsident des Vereins Wissenschaft Uri und Mitglied des Mittelschulrats.

Sein nächstes grosses Ziel seien die Landrats- und Regierungsratswahlen in zwei Jahren. Es sei wichtig, auf allen drei politischen Ebenen präsent zu sein. Dabei sollen vor allem die Ortsparteien gestärkt werden.

Matthias Steinegger ist als Geschäftsleitungsmitglied zurückgetreten

Doch nicht nur Ruedi Cathry, sondern auch Matthias Steinegger hat sein Amt niedergelegt. Nach zwölf Jahren ist der Landrat aus der Geschäftsleitung der FDP Uri zurückgetreten. Als Mitglieder der Geschäftsleitung wiedergewählt wurden Ludwig Loretz, Josef Dittli und Nina Arnold. Erst im nächsten Jahr zur Wiederwahl stehen Markus Zurfluh, Sven Infanger und Dori Tarelli.

Eine weitere Vakanz ergab sich durch den Rücktritt Theophil Zurfluhs als Fraktionspräsident der FDP im Urner Landrat. Sein Nachfolger ist der Andermatter Georg Simmen.

Darüber hinaus ist Peter Vollenweider als Revisor bestätigt worden. Die neuen Delegierten der FDP Uri sind Ruedi Cathry, Manuel Gisler, Thomas Ziegler, Christoph Wipfli und Michelle Ziegler. (zgc)