Kanton Uri Die Wallfahrt nach Einsiedeln findet dieses Jahr wieder statt Nach einem Jahr Unterbruch will die Urner Regierung dieses Jahr mit der Bevölkerung nach Einsiedeln pilgern: zu Fuss, mit dem Car oder anlässlich eines Jugendprogramms. Georg Epp 14.10.2021, 17.31 Uhr

Im Gegensatz zur Mini-Wallfahrt nach Flüeli Ranft im vergangenen Jahr will die Urner Regierung jetzt wieder mit dem Volk nach Einsiedeln pilgern. Bild: Georg Epp

(Flüeli-Ranft, 24. Oktober 2021)

Seit 1913 pilgert das Urner Volk jedes Jahr zusammen mit einem Teil der Regierung und der neu gewählten Sennenfamilie mit Fahne entweder nach Einsiedeln beziehungsweise in einem Dreijahresturnus nach Sachseln zum Bruder Klaus. Nach einem Jahr Unterbruch ist es am 23. Oktober wieder so weit. Obwohl für die Teilnahme am Wallfahrtsgottesdienst um 14 Uhr ein gültiges Covid-Zertifikat mit Personalausweis nötig ist, will Wallfahrtsleiter Walter Arnold am traditionellen Pilgerprogramm festhalten.