Kanton Uri Diese neuen Tourismusangebote sind in Andermatt geplant In den kommenden Jahren entstehen in Andermatt einige neue Wohngebäude. An der Nationalstrasse wird ein neues Hotel entstehen. 28.06.2022, 13.40 Uhr

An der traditionellen Dialog-Veranstaltung in der Andermatt-Konzerthalle haben am Montag die Verantwortlichen der Andermatt Swiss Alps die Bevölkerung des Urserntals über zahlreiche Neuerungen und Entwicklungen informiert, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Über 100 Personen folgten der Einladung.

CEO Raphael Krucker informierte über den Stand der zukünftigen Zusammenarbeit mit der US-Firma Vail Resorts, welche seit März die Mehrheit an der Skiarena Andermatt-Sedrun besitzt. Vail Resorts werde rund 149 Millionen Franken in die Destination investieren und so die Entwicklung von Andermatt zur «Prime Alpine Destination» unterstützen. Dazu werde nebst zusätzlichen Investitionen im Tal insbesondere das Gästeerlebnis am Berg mit neuen Anlagen und höheren Kapazitäten sowie Pisten und Restaurants gestärkt. Am 8. Juli werden an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Andermatt-Sedrun Sport AG neue Verwaltungsräte sowie die Kapitalerhöhung beschlossen.

Keinen Einfluss hat dies auf die Besitzverhältnisse der Andermatt Swiss Alps AG, dessen Verwaltungsrat Samih Sawiris bleibt. Teil der Andermatt-Sedrun Sport AG, die mehrheitlich im Besitz von Vail Resorts sein wird, sind der Betrieb der Bergbahnen (Skiarena Andermatt-Sedrun), die Schneesportschule, die Gastronomie Mountainfood, die Andermatt-Sedrun-Disentis Marketing AG sowie der Sportshop Gleis 0.

Riesiger Wanderschuh und überdimensionaler Rucksack

In Andermatt Reuss werden im laufenden Jahr Wohnungen in vier Häusern den neuen Eigentümerinnen und Eigentümern übergeben. Für vier weitere neue Häuser ist der Baustart teilweise schon erfolgt oder wird im August erfolgen. Die Erweiterung des Podiums als Grundlage für weitere Mehrfamilienhäuser sei auf Kurs. Die Planung des dritten Hotels (Sport und Freizeit) entlang der Nationalstrasse mit rund 200 Residenzen und 77 Hotelzimmern ist ebenfalls im Terminplan, Baustart ist 2023.

Am Nätschen finden aktuell die letzten Bauarbeiten statt für das neue Familienparadies Matti, die Eröffnung ist für den 3. Juli geplant. An der Kletterwand können die kleinsten Gäste die ersten Versuche beim Klettern machen. Ein Bergsteiger-Trail lädt die Kinder «auf eine spannende Bergtour ein». Zusätzlich wird das Familienparadies am Nätschen mit verschiedenen Spielplatzgeräten wie Schaukeln oder einer Skiwippe ergänzt. Abgerundet werde das Angebot mit einer Slackline, Bodentrampolinen sowie Spieltürmen in Form eines riesigen Wanderschuhs und eines überdimensionalen Rucksacks.

Ab August wird am Gütsch der in Zusammenarbeit mit der AUT und dem EWU ausgebaute Windlehrpfad eröffnet. Nebst zahlreichen Radevents («Gravel Bike», «Chasing Cancellara», «Alpenbrevet») sei das Angebot an Kultur auf der Piazza Gottardo wie auch in der Andermatt Konzerthalle gross. Noch bis am 3. Juli läuft der Vorverkauf für das Jahresabo Andermatt–Sedrun–Disentis, das neu wieder die Matterhorn-Gotthard-Bahn miteinschliesst. (lur)