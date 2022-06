Kanton Uri Diese Tricks sorgen für Abkühlung an heissen Tagen Die Gesundheitsförderung Uri rät dazu, ausreichend zu trinken und sich im Schatten aufzuhalten. 21.06.2022, 14.29 Uhr

Genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist generell wichtig für die eigene Gesundheit. An Hitzetagen ist es jedoch unverzichtbar. Für gesunde Menschen ab 15 Jahren dürfen es täglich mindestens 1,5 Liter sein. Wichtig ist auch die richtige Wahl des Durstlöschers. «Am besten sind neben Wasser auch ungesüsste Tees und stark verdünnte Fruchtsäfte in Raumtemperatur», erklärt Simone Abegg, Programmleiterin Ernährung und Bewegung bei der Gesundheitsförderung Uri. Wie viel man pro Tag trinken soll, ändert sich je nach Alter, Aktivität, Aussentemperatur und Gesundheitszustand. Dabei brauchen Kleinkinder jemanden, der sie immer wieder daran erinnert, zu trinken. Ein guter Tipp sei, Getränke stets in Reichweite zu haben.