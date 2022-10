Kanton Uri: Flüchtlingswelle hält Behörden auf Trab

Kanton Uri Drohende Flüchtlingswelle hält Behörden auf Trab Der Kanton Uri hat bislang rund 230 Flüchtende aus der Ukraine aufgenommen. Im kommenden Winter wird mit einer weiteren Welle gerechnet. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die am Mittwoch in Erstfeld abgehaltene Urner Sozialkonferenz war fast vollständig dem Schwerpunktthema «Krieg in der Ukraine; Flüchtende mit Schutzstatus S» gewidmet. Mittlerweile haben wegen der russischen Invasion bereits 13 Millionen Menschen die Flucht ergriffen, davon 4 Millionen nach Europa. In der Schweiz haben 70'000 Personen aus der Ukraine den Schutzstatus S beantragt. Über den Sommer ebbte die Flüchtlingswelle etwas ab. Einige Tausend reisten zurück in die Ukraine. «Die Perspektive ist so, dass der Bund im Winter aufgrund der Angriffe auf die Energieversorgung wieder mit einer starken Zunahme rechnet», sagte Christoph Schillig, Sachbearbeiter Schutzstatus S.

70 leere Plätze zur Verfügung

Im Kanton Uri sind (Stand Mitte Oktober) 226 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Verteilt sind sie auf elf Gemeinden. Einen innerkantonalen Verteilschlüssel gibt es im Gegensatz zum Bund nicht, weil nicht alle Gemeinden Unterkünfte zur Verfügung stellen können. «Erste Priorität hat bei uns die Verteilung auf Wohnungen. Zivilschutzanlagen würden als Letztes ins Auge gefasst», erklärte Schillig. Auch Hotels werden für die Unterbringung herangezogen. Im Hotel Aurora (Andermatt), im Gasthaus Alte Schmiede (Amsteg) und im Hotel Frohsinn (Erstfeld) sind aktuell 34 von 130 Plätzen belegt. Leer sind momentan das Hotel Sternen in Flüelen und das Hotel Tell in Bürglen, die zusammen über 70 Plätze verfügen. Die Unterbringung in Gastfamilien spielt in Uri eine eher untergeordnete Rolle.

Die Ukrainerin Nataliia Semenchuk gab an der Sozialkonferenz ein Interview. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 27. Oktober 2022)

Gemäss Schillig stehen aktuell in Uri 425 Plätze für die Unterbringung zur Verfügung. Darin sind 60 Plätze von privaten Angeboten enthalten. Zurzeit ist also fast die Hälfte frei. Schillig gab jedoch zu bedenken:

«Bei einem Worst-Case-Szenario hätten wir ziemlich sicher ein echtes Problem. Dann müssten wir eventuell auf Zivilschutzanlagen zurückgreifen.»

Die befürchtete Zunahme an Flüchtenden könne die Reserve unter Druck setzen. Beim schlimmsten Szenario wird mit bis zu 640 Personen gerechnet, für die eine Bleibe zur Verfügung gestellt werden müsste. Schillig wies darauf hin, dass das Hotel Aurora mit maximal 60 Plätzen temporär heruntergefahren werden solle, aber als Reserve behalten werde.

«Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Institutionen hat bisher sehr gut funktioniert. Solidarität war von allen Seiten spürbar», bilanzierte Schillig. Er ergänzte: «Die grossen Herausforderungen sind pragmatisch angegangen worden. Wir haben eine gute Situation im Kanton Uri. Aber es könnte noch weitere Herausforderungen geben. Die Lage in der Ukraine ist unberechenbar.»

In einem weiteren Programmpunkt zeigten Danilo Mezzadri, Co-Leitung Sozialdienst SRK, Nataliya Rohal Carvalho, Betreuerin SRK, und Flavia Kempf, Sozialarbeiterin SRK, auf, wie die Betreuung der Flüchtlinge in der Praxis läuft. Zudem gab Jost Meyer, Gemeinde-Vizepräsident und selber Betreuungsperson, einen Einblick in die Aktivitäten in Andermatt und den Betrieb im Hotel Aurora. Er wies darauf hin, dass die Geflüchteten so gut wie möglich ins Dorfleben integriert worden seien. Zudem sei die Solidarität der Bevölkerung gross und es gebe viele freiwillig Helfende.

Rund 30 Flüchtende haben eine Stelle gefunden

Zu Wort kam aber auch eine Direktbetroffene. Nataliia Semenchuk flüchtete im März mit ihren zwei Kindern aus der Westukraine via Italien in die Schweiz. Ihr Mann durfte im Juli nachkommen. Mit ihrer Familie lebt sie seit geraumer Zeit in Wassen. Dort konnten sie eine Wohnung beziehen. Die beiden Kinder besuchen die Schule in Gurtnellen. Im Gespräch mit Nadine Arnold, Vorsteherin Amt für Soziales, sagte Semenchuk: «Wir erfahren hier eine grosse Unterstützung, wofür wir sehr dankbar sind. Ich möchte nun meine Deutschkenntnisse verbessern und hoffe dadurch einen guten Job zu finden.» In ihrer Heimat war sie unter anderem im Bereich Bildbearbeitung tätig. Mittlerweile haben laut Mezzadri rund 30 Ukrainerinnen und Ukrainer in Uri eine Stelle gefunden, vornehmlich in den Branchen Gastronomie, Reinigung und IT.

Zum Schluss der Konferenz gab es noch eine kurze Podiumsdiskussion, an der nebst Schillig, Mezzadri und Meyer auch Regierungsrat Christian Arnold teilnahm. Der Gesundheits- und Sozialdirektor geht davon aus, dass der Schutzstatus S vom Bundesrat bald um ein Jahr verlängert wird. Arnold verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Solidarität in der Bevölkerung weiterhin bestehen bleibt.

An der Sozialkonferenz gab es eine kurze Podiumsdiskussion mit (von links) Christoph Schillig, Jost Meyer, Christian Arnold und Danilo Mezzadri. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 27. Oktober 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen