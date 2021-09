Er kehrte als reicher Mann aus dem Krieg zurück

Kanton Uri Ein reicher Ritter baute sich in Bürglen ein prunkvolles Haus Das Planzerhaus in Bürglen wurde vom sagenumwobenen Ritter Peter Gisler erbaut. Gemälde in der Trunkstube erzählen von seiner Geschichte. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.00 Uhr

Es ist eines der ältesten Häuser in Bürglen, seit über 400 Jahren steht es stattlich und unüberschaubar oberhalb der Kirche: Das Haus in der Spilmatt, im Volksmund Planzerhaus genannt. Das Anwesen stellt ein typisches Beispiel einer herrschaftlichen Grossfamilie aus dem 17. Jahrhundert dar. Erbaut wurde es 1609 von einem gewissen Ritter Peter Gisler, der im Ausland eine steile Militärkarriere durchlaufen hatte.

Paul Arnold und Johanna Arnold-Planzer vor dem Planzer Haus in Bürglen. Bild: Christian Tschümperlin (Bürglen, 2. September 2021)

Schon von aussen stechen einem die recht unterschiedlich grossen Fenster des sechsstöckigen Heims ins Auge: «Das Erdgeschoss wurde für die Besitzer erbaut und verfügt deshalb über grosse Fenster», sagt Paul Arnold. Der ehemalige Kantonsmitarbeiter und Bauzeichner sieht sich als Verwalter des Hauses, das sich im Besitz seiner Frau Johanna Arnold-Planzer befindet. Über dem Wohngeschoss folgen zwei Geschosse mit Kammern für die Bediensteten, die Fenster werden immer kleiner. Einzig im Dachgeschoss findet man wieder grosse Fenster, ein Dachsaal für Familienfeste, weiss Arnold.

Sie sind Zeugen einer vergangenen Lebensweise

Wer die Gelegenheit hat, durch die edle Pforte zu schreiten und sich im Innern des Hauses umzusehen, wird von der prunkvollen Ausstattung überrascht. Bei einem Besuch in der Trunkstube fallen einem die vielen Bilder mit den einfallsreichen Sprüchen auf, die mehr als Spielereien und Verzierungen sind. «Sie geben Aufschluss über die Lebens- und Denkweise im frühen 17. Jahrhundert», so Arnold. Die Ausstattung zeigt an der Decke gotische Verzierungen und an den Wänden Einbauten und Nischen aus der Renaissance. An der Ostseite singen Engelchen mit Schalk und Scherz über den Türen.

Das Haus wurde vom sagenumwobenen Ritter Peter Gisler erbaut und befand sich zu dessen Lebzeiten auch in seinem Besitz. Als tiefgläubiger Mann stiftete Gisler auch die Tells-Kapelle anno 1582. In der Trunkstube zeugen diverse Bilder von seinem Leben.

Gisler zog damals aus als Söldner und wurde im venezianischen Krieg gross, wo er seine Militärkarriere begann. Er unternahm sogar eine Reise ins Heilige Land, woran ein Gemälde in der Trunkstube mit Maria, Johannes, Maria Magdalena und dem gekreuzigten Jesus Christus vor den Dächern Jerusalems erinnert. 1577 kehrte er als gebildeter Hauptmann und mit viel Geld, das er im Soldwesen erkämpft hatte, zurück und wurde Urner Landammann in der alten Eidgenossenschaft. In dieser Funktion unternahm er Botengänge der alten Eidgenossenschaft und weilte beispielsweise 1582 in Paris für die Erneuerung des Bündnisses mit Frankreich. Innerhalb der Eidgenossenschaft setzte er sich für die Erhaltung des katholischen Glaubens im Wallis ein.

Ritter Peter Gisler hatte insgesamt 37 Patenkinder und zwei Frauen. Die erste hiess Im Ebnet, die zweite Anna-Maria Pfiffer. Bei den Pfiffers handelt es sich um ein adliges Geschlecht. Gisler hatte ein Töchterchen, aber keine männlichen Nachkommen. Er starb am 12. Dezember 1616 und das Haus ging in die Hände eines gewissen Landammanns Andreas Planzer aus Schattdorf über. Seither befindet sich das Haus in den Händen der Familie Planzer und wird deshalb Planzerhaus genannt.

Paul Arnold und seine Frau Johanna Arnold-Planzer vor dem Ochsen in der Trunkstube des Planzerhauses. Bild: Christian Tschümperlin (Bürglen, 30. August 2021) Ritter Peter Gisler unternahm eine Reise ins heilige Land, woran ein Gemälde in der Trunkstube mit Maria, Johannes, Maria Magdalena und dem gekreuzigten Jesus Christus vor den Dächern Jerusalems erinnert. Bild: Christian Tschümperlin (Bürglen, 30. August 2021) Ein Bild in der Trunkstube zeigt den Rütlischwur. Bild: Christian Tschümperlin (Bürglen, 30. August 2021) An den Wänden der Trunkstube ist auch Bruder Klaus zu sehen. Bild: Christian Tschümperlin (Bürglen, 30. August 2021) An der Ostseite der Trunkstube singen Engelchen mit Schalk und Scherz über den Türen. Bild: Christian Tschümperlin (Bürglen, 30. August 2021)

Eindrücklich steht an der Südwand der Trunkstube die Malerei eines lebensgrossen Ochsen, über dessen starken Rücken Strophen zu je vier Versen thronen. Sie erzählen von seinen Verdiensten. Arnold:

«Damit das Haus gebaut werden konnte, wurden als Lasttiere Ochsen benötigt, die in der Göscheneralp als Zugtiere antrainiert wurden, bis sie für den Materialtransport für das Haus zurückgeholt wurden. Das Bild entstand als Dankbarkeit an die Ochsen.»

Das Bild zeigt seinen letzten Gang zum Schlachthof. Weiter sind an den Wänden der Trunkstube Bruder Klaus, der Rütlischwur und die Bundeserneuerung der fünförtigen Eidgenossenschaft abgebildet. Wer die Malereien im Auftrag von Peter Gisler anfertigte, das ist bis heute unbekannt. Es ist aber nicht abwegig, dass die Malereien mit dem gleichen Maler des Estrichssaals im Haus von Melchior Imfeld in Sarnen in Verbindung gebracht werden. «Peter Gisler hat zweifelsohne Melchior Imfeld gekannt», sagt Arnold. Die Trunkstube jedenfalls ist heute noch in Betrieb bei Apéros. Im Haus sind momentan drei Wohnungen, eine Gesundheitspraxis, ein Weinkeller und Kulturräume für Ausstellungen zu finden.

Weitere Fundstücke sind die zwei Turmkachelöfen im ersten Obergeschoss und im Dachsaal, wie sich bei einem Rundgang zeigt. Sie bestehen aus grünen Blattkacheln. Der Ofen ist vom selben Typ wie der im Suworow-Haus und wurde ebenfalls 1611 vom Flüeler Hafnermeister Heinrich Buchmann erstellt.

Alte Pläne zeigen eine Feuerstelle im Erdgeschoss. Der Rauch des offenen Feuers wurde über einen Rauchfang abgeleitet. «Hier wurde einst Käse hergestellt», berichtet Arnold. Die Käselagerstelle befand sich einst im Nebenraum.

Das Planzerhaus ähnelt in seinem Prunk den Magistratensitzen anderer Innerschweizer Hauptorte. Mit seinem repräsentativen Charakter hebt sich das Haus von denen des Bauernstandes ab. Ein historisch wertvolles Erbe, das die Familie Arnold gerne weiter erhalten möchte, um den kommenden Generationen, in welcher Form auch immer, weitergeben zu können.