Lehrstellen Kanton Uri Elektroinstallateur läuft Detailhandelsfachleuten den Rang ab Die Hitliste der drei beliebtesten Lehrberufe in Uri hat sich verändert. Daneben fördert die Schulenderhebung auch weitere interessante Aspekte zu Tage. Matthias Piazza 14.07.2021, 16.41 Uhr

Der Beruf des Elektromonteurs hat in Uri an Beliebtheit zugelegt.



Bild: Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Neun junge Männer und 25 Frauen beginnen diesen Sommer eine kaufmännische Lehre, 28 Frauen starten eine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Während diese beiden Lehrberufe ihre Podestplätze verteidigen konnten, verdrängt der Beruf Elektroinstallateur mit 26 Lehrverhältnissen jenen der Detailhandelsfachfrau. Diese Lehre starten im August neun Frauen und drei Männer, wie die Bildungsdirektion in einer Mitteilung zur Schulenderhebung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Uri schreibt. Von einem Trend hin zu technischen Berufen will deren Abteilungsleiter Dominic Wetli nicht sprechen. Er mutmasst:

«Es könnte sei, dass sich die Elektrobranche im vergangenen Jahr stärker um Lehrling bemühte, nachdem sie in den Vorjahren Mühe hatte, ihre Lehrstellen zu besetzen.»

Rund ein Drittel der Jugendlichen, die im August mit einer Berufslehre starten, berichten im Rahmen der Schulenderhebung, dass die Pandemie den Berufswahlprozess beeinflusst habe. Schnupperlehren wurden teils abgesagt, Schulschnupperwochen verschoben. Auch das Tragen einer Schutzmaske beim Selektionsschnuppern oder beim Vorstellungsgespräch wurde als beeinträchtigend und für die Kommunikation erschwerend erlebt. Zudem verspürten gemäss Erhebung rund 42 Prozent der Jugendlichen einen grossen oder sehr grossen Druck bei der Lehrstellensuche. Mit der Unterstützung der Eltern und Lehrpersonen waren die Jugendlichen in dieser Situation gut oder sehr zufrieden. Rund 80 Prozent gaben zudem an, einen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf gefunden zu haben.

Auch im zweiten Jahr der Pandemie liessen sich keine negativen Auswirkungen auf die Anschlusslösungen der Schulabgänger feststellen. 93 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Urner Abschlussklassen schaffen den Übergang in die Sekundarstufe II (zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr). Das heisst, sie werden im August mit einer Lehre oder einer allgemeinbildenden Schule (Fachmittelschule oder andere Mittelschule) starten oder weiterhin das Gymnasium besuchen.

Die Ergänzung zum Brückenangebot ab kommenden Schuljahr

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die eine weiterführende Schule besuchen, liegt mit 20 Prozent wieder im langjährigen Mittel. Sieben Prozent haben sich für ein Brückenangebot, ein Sozialjahr oder einen Sprachaufenthalt entschieden, was dem Vorjahreswert entspricht. «Sehr erfreulich ist, dass dieses Jahr alle Bewerberinnen und Bewerber, die sich für ein Brückenangebot am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri angemeldet hatten, aufgenommen werden konnten», erwähnt Dominic Wetli. Grund dafür sei die neu eingeführte massgeschneiderte Ergänzung des kombinierten Brückengebotes, das in der Regel eineinhalb Tage Schule und dreieinhalb Tage Praktikum beinhalte.

«Jugendliche mit Motivationsproblemen oder grossen Lerndefiziten profitieren ab dem kommenden Schuljahr von einem zusätzlichen Unterrichts- und Coaching-Angebot.»

Von den zwölf Bewerberinnen und Bewerbern um einen Platz im kombinierten Brückenangebot erhielten deren fünf diese zusätzliche Unterstützung. So liessen sich zum einen die kantonalen Brückenangebote besser auslasten, zum anderen werde verhindert, dass Urner Jugendliche auf ausserkantonale – und damit vergleichsweise teurere – Angebote ausweichen müssten.