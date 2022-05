Kanton Uri Elmar Wyrsch schafft Sprung in die Schreinernationalmannschaft Mit Rang zwei an der Regionalausscheidung in Altstätten SG qualifizierte sich der Attinghauser Elmar Wyrsch fürs Nationalteam der Schreiner. Georg Epp 10.05.2022, 18.02 Uhr

Das Aufgabenstück war ein Tisch mit verschiedenen Verbindungen, sowie einem Rahmenfragment mit furnierten Füllungen und einer Schublade. Die Teilnehmenden der Regionalausscheidung für die Schweizer Schreinernationalmannschaft hatten dafür lediglich 13,5 Stunden Zeit, auf zwei Tage verteilt. Die Meisterschaften gingen im Rahmen der Messe Rhema in Altstätten SG über die Bühne. Viel Publikum und Fans schauten den jungen Schreinerinnen und Schreinern zu und feuerten sie an.

Die Freude war beim 18-jährigen Elmar Wyrsch aus Attinghausen gross, dass er mit dem zweiten Schlussrang das hohe Ziel erreichte. Er habe viel trainiert, einerseits mit Vater Robi Wyrsch, der an den Berufsweltmeisterschaften im Jahre 1989 die Bronzemedaille eroberte und andererseits mit Kursleiter Willy Bissig. Besonders wertvoll wertete er die drei Trainings mit Nationalcoach Reto Ettlin, der 2015 WM-Silber gewann. Er lobte auch die aktive Unterstützung im Lehrbetrieb Mengelt und Gisler AG in Flüelen.

Von links: Verbandspräsident Bruno Ziegler, Lehrmeister Urs Gisler, Schreiner Elmar Wyrsch, Kursleiter Willy Bissig und Vater Robi Wyrsch. Bild: Georg Epp (Flüelen, 9. Mai 2022)

Elia Wettstein aus Gerlikon TG gewann diese Ausscheidung mit hohen 93 Punkten vor Elmar Wyrsch mit 85,92 und Matteo Bussinger aus Grauenfeld TG mit 79,54 Punkten. Diese drei Schreinerlehrlinge komplettieren nun die neunköpfige Schreinernationalmannschaft. Eine gute Leistung zeigte auch Luca Infanger, der ebenfalls im dritten Lehrjahr ist und seine Lehre bei der Schreinerei Oswald Wyrsch in Attinghausen absolviert. Er klassierte sich im guten Mittelfeld aller 31 Konkurrenten.

«Swiss Skills» in Bern als nächstes Ziel

Von Mai bis August 2022 absolviert die Nationalmannschaft nun insgesamt sechs Trainings und Wettkämpfe. An den «Swiss Skills» vom 7. bis 11. September in Bern wird entschieden werden, wer Schweizer Meister wird. Der beste Möbelschreiner und der beste Massivholzschreiner können die Schweiz schliesslich an den Berufsweltmeisterschaften World Skills 2024 im französischen Lyon vertreten. An Motivation fehlt es Elmar Wyrsch nicht. Er sei bereit, viel Freizeit für das nächste Ziel zu investieren. So oder so, für den Urner Schreinermeisterverband hat er bereits jetzt viel Werbung für den schönen Schreinerberuf betrieben.

Rund 900 junge Schweizer Schreinerinnen und Schreiner in Ausbildung, die meisten im dritten Lehrjahr, nahmen im vergangenen Herbst an einer der 26 Sektionsmeisterschaften teil. Von ihnen qualifizierten sich rund 90 für die zweite Stufe. Aus Urner Sicht waren dies Elmar Wyrsch und Luca Infanger. In drei Regionalausscheidungen qualifizierten sich letztlich die besten drei Lehrlinge für die Schreinernationalmannschaft. Um sich fürs Nationalteam zu qualifizieren, musste man 28 der 31 starken Konkurrentinnen und Konkurrenten der regionalen Meisterschaften der Gruppe Ost in Altstätten SG besiegen.