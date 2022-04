Uri: Erfolgreiche Olympia-Teilnehmende werden gewürdigt

Kanton Uri Empfang der erfolgreichen Urner Olympioniken im Rathaus Corinne Suter, Aline Danioth und Roman Furger wurden am Samstag im Urner Rathaus empfangen und für ihre Verdienste gewürdigt. 02.04.2022, 18.31 Uhr

Empfang der erfolgreichen Olympionikinnen und Olympioniken beim Regierungsrat: (von links) Kanzleidirektor Roman Balli, Regierungsrat Christian Arnold, Regierungsrat Roger Nager, Landammann Urban Camenzind, Corinne Suter, Aline Danioth, Roman Furger, Landesstatthalter Urs Janett, Regierungsrat Beat Jörg und Regierungsrat Daniel Furrer. Bild: PD

Der Urner Regierungsrat hat am Samstag, 2. April, die erfolgreichen Urner Olympioniken im Rathaus empfangen, wie die Staatskanzlei Uri in einer Mitteilung schreibt. Die Erfolge von Corinne Suter und Aline Danioth (beide Ski alpin), sowie Roman Furger (Ski nordisch), später in Flüelen an einem Volksfest gefeiert. Corinne Suter hatte den Olympischen Spielen in Peking diesen Winter Gold bei der Abfahrt geholt, Roman Furger erreichte in der Staffel der Herren ein olympisches Diplom und Aline Danioth fuhr im Spezialslalom auf den 10. Rang.