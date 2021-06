Kanton Uri Energiemodellregion Uri: Energie Uri spannt mit Hochschule Luzern zusammen «EWA – Energie Uri» setzt auch weiterhin auf Innovation. Gemeinsam mit der HSLU erarbeitet das Unternehmen nun die Energiemodellregion Uri mit Produkten und Dienstleistungen. 22.06.2021, 14.46 Uhr

Der Stausee in Isenthal: Künftig ein Speicher für Solarstrom? Bild: PD

(pd/RIN) Wer einen Abstecher ins Maderanertal macht, kann direkt neben der Talstation der Golzernseilbahn einen Blick ins Schauwasserkraftwerk Bristen werfen. Die Informationstafeln geben Einblick, wie ein modernes Kleinwasserkraftwerk funktioniert und zeigen, wie dank innovativen Ideen Schutz und Nutzen im Gleichgewicht sind: Das Kraftwerk Bristen produziert nachhaltigen erneuerbaren Strom für 3100 Haushalte und hat sich in die einmalige Landschaft des Maderanertals integriert, wie es in einer Mitteilung beschrieben wird. «Die Energiewende und der Klimaschutz brauchen solche Pionierprojekte wie das Kraftwerk Bristen», ist Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung von «EWA - Energie Uri» überzeugt. «Wir müssen alle Möglichkeiten zur Produktion von nachhaltiger Energie nutzen, dafür innovative Ideen entwickeln und neue Wege beschreiten. Bei uns ist die Innovationskraft einer der Treiber für den Unternehmenserfolg.»

Weitere Pionierprojekte und -konzepte für eine nachhaltige Energiezukunft sollen bald schon im Kanton Uri verwirklicht werden. Die Hochschule Luzern – Technik und Architektur (HSLU) und Energie Uri arbeiten gemeinsam an der Energiemodellregion Uri. «Ziel ist es, gemeinsam ein Gesamtkonzept für Energie im Raum zu entwickeln», erklärt Christoph Imboden, Professor für Produktinnovation an der HSLU. «Uri könnte so zu einer Energiemodellregion werden.» Die Agenda für die Modellregion beinhaltet eine ganze Reihe spannender, innovativer Forschungsthemen. «Dazu gehören beispielsweise unkonventionelle FV-Anlagen», erläutert Christoph Imboden. «Das wären unter anderem FV-Anlagen an Bergbahnen, Lawinenverbauungen oder Lärmschutzwänden.»

Energiespeicher als Schlüssel für die Energiewende

Ein weiteres Schwerpunktthema sei die Weiterentwicklung und Optimierung der Wasserkraft. «Im Zentrum steht dabei die hydraulische und ökologische Optimierung der Kraftwerke», führt Jauch aus. «Damit wollen wir die Zukunftsfähigkeit der bestehenden Infrastruktur als Hauptsäule der kantonalen Energieversorgung sichern.» Die Initianten der Energiemodellregion Uri denken aber noch einen Schritt weiter. Christoph Imboden erklärt:

«Wir prüfen, Wasserkraft und Fotovoltaik zu koppeln.»

Der Stausee in Isenthal könnte so mit Hilfe einer Pumpe als Speicher für überschüssigen Solarstrom dienen. «Das ist ein spannendes Projekt, denn die Speicherung erneuerbarer Energien ist ein Schlüssel für die Energiewende», so Imboden.

Die Energiemodellregion Uri befasst sich daher auch mit Speichern in Zusammenhang mit elektrischen und thermischen Netzen – mit dem Ziel, neue Netz- und Speicherkonzepte spezifisch für Uri zu entwickeln. Und schliesslich ist auch die Speicherung von elektrischer Energie durch Umwandlung in Wasserstoff ein Thema.

Ideen aus der Forschung für die Praxis

«Es ist natürlich äusserst spannend, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mitten in der Energieforschung stecken und ganz nahe am Puls künftiger Entwicklungen im Energiesektor sind», führt Jauch aus.

«Die Produktion von Wasserstoff ist bei uns schon länger ein Thema. Zusammen mit der HSLU können wir es weiter vorantreiben und ausbauen.»

So sei beispielsweise die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft ein Forschungsthema. «Umgekehrt ist es natürlich genauso spannend, Ideen und Konzepte mit den Praktikern von ‹EWA – Energie Uri› zu diskutieren und im Alltag zu erproben», ergänzt Christoph Imboden. Die Energiemodellregion Uri ist zuerst ein Forschungsprojekt, innovative Ideen und Lösungen sollen aber auch in der Praxis umgesetzt werden. So könnte langfristig aus der Energiemodellregion Uri die Energieregion Uri wachsen. «Uri ist ein Energiekanton, die Energiemodellregion ist hier am richtigen Ort», so Jauch.