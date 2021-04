Kanton Uri Polizei gibt Entwarnung: Verteilung von Plüschtieren an Kinder führte zu Missverständnis Auf Facebook und in Whatsapp-Gruppen kursierten Warnmeldungen vor einem Mann, der in Erstfeld und Altdorf an Kinder Plüschtiere verteilt. Der Mann hat sich nun bei der Kantonspolizei gemeldet, es handle sich um ein Missverständnis. 13.04.2021, 10.36 Uhr

(pd/RIN) Ein Mann, der in Erstfeld und Altdorf Plüschtiere aus seinem Fahrzeug an Kinder verteilt und sie anspricht: Mehrere solcher Meldungen erhielt die Kantonspolizei Uri am Wochenende. Dieses Vorgehen führte bei diversen Eltern zu Unsicherheiten, weshalb darüber in Facebook wie auch in Whatsapp-Gruppen berichtet wurde. Die Eigendynamik dieser Nachrichten führte zu mehreren Anfragen bei der Kantonspolizei Uri, wie sie in einer Mitteilung festhält.

Am Montag meldete sich der von diesen Meldungen direkt betroffene Mann persönlich bei der Polizei, da ihm diese Aufrufe in den sozialen Medien auch zu Ohren gekommen seien. Zusammen mit der Polizei konnte das Vorgehen geklärt werden. Wie der Mann der Kantonspolizei glaubhaft darlegen konnte, habe er die Plüschtiere den Kindern, die regelmässig im Beisein von Erwachsenen waren, ohne böse Absichten verschenkt, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Über Whatsapp oder Facebook können schnell Gerüchte entstehen»

Die Kantonspolizei Uri nimmt die Meldungen zu Fällen, wo Kinder von Unbekannten angesprochen werden, immer sehr ernst und geht ihnen unverzüglich nach. Die Polizei betont: «Wichtig ist, dass Eltern, Schulbehörden oder auch Augenzeugen Vorfälle sofort melden.» Um keine Zeit zu verlieren, könne dafür der Polizeinotruf 117 gewählt werden. Es sollte dabei auch der Polizei überlassen bleiben, ob und wann Informationen an die Öffentlichkeit getragen werden. Mit Nachrichten auf Facebook oder in Whatsapp-Gruppen können schnell Gerüchte oder falsche Verdächtigungen entstehen, die sich nicht mehr zurücknehmen lassen, so die Kantonspolizei Uri.