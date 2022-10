Kanton Uri Evelyne Zopp in Fachkommission Integration gewählt In der Fachkommission Integration ist es zu einer Ersatzwahl gekommen. 25.10.2022, 15.11 Uhr

Evelyne Zopp Bild: Georg Epp (Altdorf, 27. April 2022)

Der Urner Regierungsrat hat eine Ersatzwahl für die Fachkommission Integration vorgenommen. Maria Egli, Geschäftsstellenleiterin des Hilfswerks der Kirchen Uri und in dieser Funktion Mitglied in der Fachkommission Integration, verlässt die Kommission infolge Pensionierung per 30. November, teilt die Standeskanzlei mit.