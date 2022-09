Kanton Uri Fast 80 Prozent der Abstimmenden sagen Ja zum Gebäudeversicherungsgesetz Die Totalrevision des Gebäudeversicherungsgesetzes wird mit 9411 Ja zu 2473 Nein deutlich angenommen. Markus Zwyssig 25.09.2022, 16.08 Uhr

In Uri müssen seit 30 Jahren alle Gebäude gegen Elementarschäden versichert sein. Archivbild «Urner Zeitung»

Die Totalrevision des Gesetzes über die obligatorische Gebäudeversicherung (Gebäudeversicherungsgesetz) wird in allen Urner Gemeinden gutgeheissen. In Realp kam mit 90,8 Prozent die grösste Zustimmung, in Hospental mit 51,6 Prozent die knappste zu Stande. Der kantonale Durchschnitt lag bei 79,2 Prozent.