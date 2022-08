Kanton Uri Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe aufgehoben – aufpassen muss man aber immer noch Die Waldbrandgefahr im Kanton Uri hat sich aufgrund der gefallenen Niederschläge entschärft. Ab sofort gilt kein Feuerverbot mehr. 23.08.2022, 06.43 Uhr

Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe ist aufgehoben: Das teilt die Sicherheitsdirektion des Kantons Uri in einer Medienmitteilung mit. Der Entscheid sei in Absprache mit den Fachstellen des Amts für Forst und Jagd sowie der Abteilung Feuerwehrinspektorat das Feuerverbot im Wald gefallen.