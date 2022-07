Feuer und Raketen: In Uri 50 Meter Abstand zum Wald erforderlich

Kanton Uri Feuerverbot in Waldesnähe bleibt über den 1. August bestehen Mindestens 50 Meter muss der Abstand zum Wald betragen, damit um den Nationalfeiertag Raketen abgefeuert oder an Feuerstellen grilliert werden kann. 27.07.2022, 11.49 Uhr

Die Niederschlagsmengen der vergangenen Tage sind im Kanton Uri lokal sehr unterschiedlich ausgefallen. Darum habe sich die Lage in vielen Gebieten des Kantons nur unwesentlich entschärft, wie es in einer Mitteilung vom Urner Amt für Forst und Jagd heisst. So sei für die kommenden Tage mehrheitlich trockenes Wetter ohne flächendeckende Niederschläge zu erwarten. «Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe gemäss Verfügung der Sicherheitsdirektion vom 20. Juli bleibt daher weiterhin bestehen», heisst es in der Mitteilung weiter.