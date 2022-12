Kanton Uri Film «Drii Winter» läuft nun auch in deutschen Kinos Der Spielfilm, der im Isental gedreht wurde, ist seit dieser Woche in rund 40 Kinos in Deutschland zu sehen. Die Altdorferin Michèle Brand hat für ihr Mitwirken ausserdem einen Jurypreis erhalten. 20.12.2022, 11.26 Uhr

Nachdem «Drii Winter» an der Berlinale, im Rahmen der Oscars in Kinos in Los Angeles und in der Schweiz gezeigt wurde, kommen nun wiederum deutsche Kinofans in den Genuss der Filmszenen auf Urnerdeutsch. Seit dieser Woche wird der Film von Michael Koch, der im Isental gedreht wurde, unter dem Namen «Drei Winter» in rund 40 Kinos in Deutschland gezeigt. Dabei bekommt man die Originalfassung mit Untertiteln zu sehen und hören.