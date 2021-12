Andermatter Maturandin beleuchtet Schicksal ihrer Familie

Kanton Uri Flucht in eisiger Kälte: Maturandin beleuchtet Schicksal ihrer Familie Felizitas Behm und ihre Familie waren sechs von vierzehn Millionen Menschen, die im Winter 1945 aus Oberschlesien nach Württemberg flüchteten. Enkelin Cheyenne Behm aus Andermatt hat ihre Geschichte nun akribisch aufgearbeitet. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Familiengeschichten können mitreissend sein. Das hat Cheyenne Behm aus Andermatt bei der Auseinandersetzung mit der Fluchtgeschichte ihrer Grossmutter und deren Geschwister unmittelbar erfahren. Sie waren «Sechs von vierzehn Millionen», wie es der Titel der Maturaarbeit wiedergibt, die sie am Kollegium Uri in Altdorf verfasst hat. Auf 36 Seiten hat Cheyenne das Schicksal ihrer Vorfahren aufgearbeitet.

Das Cover von Cheyennes Maturaarbeit.

Es war im Januar 1945, mitten im Winter. Da mussten Grossmutter Felizitas Behm und ihre Familie aus Oberschlesien flüchten. Felizitas wurde als zweite von fünf Kindern der Eheleute Erich Beyer, eines Bezirksdirektors, und seiner Frau Paula geboren. Cheyenne sagt:

«Eigentlich hatte sie in der Stadt Oppeln, einem Industriezentrum im heutigen Polen, damals zu Deutschland gehörend, eine heitere und äusserst unbeschwerte Kindheit verbracht.»

Die Beyers gehörten zur gutbürgerlichen Schicht. Sie konnten mit den Kindern viel unternehmen und sogar in den Urlaub fahren.

Stadt musste geräumt werden

Cheyenne Behm aus Andermatt hat ihre Maturaarbeit über die Fluchtgeschichte ihrer Grossmutter geschrieben. Bild: Christian Tschümperlin (Andermatt, 24. November 2021)

In Oppeln regierte die Partei «Das Zentrum». Diese war wie die Familie sehr kirchlich ausgerichtet. Die Fluchtgeschichte der Familie Behm beginnt am Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und dem Krieg hatte in Oppeln eine schlimme Zeit begonnen. Der Vater stand unter Beobachtung der Nazis und wurde für den Militärdienst eingezogen. Nach der Niederlage der sechsten deutschen Armee in Stalingrad rückte die rote Armee immer weiter nach Westen vor.

Cheyenne hat Audioaufnahmen von Gesprächen ihrer Eltern mit der Grossmutter transkribiert. In diesen spricht Felizitas Behm von den Weihnachtsferien in der Nachbarstadt Reichenbach, wo ihre Mutter die Geburt ihrer Schwester Bärbel erwartete. Reichenbach war frei von Bombenangriffen. «Es war eine schwierige Geburt. Da die Schule schon begonnen hatte, beschlossen Uschi und ich, alleine nach Oppeln zurückzufahren», zitiert die Gymnasiastin ihre Grossmutter. Als sie ankamen, war die Schule aber schon geschlossen. Mit einem Megafon rief die Stadt dazu auf, das Radio einzuschalten. Dort folgte die Durchsage, Frauen und Mädchen sollen die Stadt sofort verlassen.

Es war die letzte Möglichkeit zur Flucht. In aller Eile mussten die Koffer gepackt und Ämter aufgesucht werden. Die Schwestern machten sich mit dem Schlitten alleine auf den Weg zurück nach Reichenbach. Im Transkript heisst es:

«Auf dem Bahnhof war ein grosses Gedränge, wodurch wir Kinder mit unserem Gepäck schier erstickt sind.»

In eisiger Kälte standen sie dort die ganze Nacht am Bahnhof. «Uns gelang es, in den Zug zu steigen.»

Propaganda zögerte Flucht hinaus

Dass Felizitas Behm und ihre Familie nicht früher aufgebrochen waren, begründet Cheyenne so:

«Die Nationalsozialisten haben die Nachrichten verfälscht und behaupteten ständig im Radio, die Deutschen würden gewinnen. Niemand konnte glauben, dass die Russen schon so nahe waren.»

Mit einem Lazarettzug konnte die Familie von Reichenbach nach Bamberg fahren, weil sie den Bahnhofsvorsteher kannte. «Mutti konnte mit Bärbel in einem Bett eines Sanitäters schlafen, wenn dieser Dienst hatte. Der Zug war sehr lange und wurde oft von den Amerikanern beschossen», ist im Transkript zu lesen. Cheyenne sagt:

«Viele realisieren nicht, dass auch Deutsche betroffen waren von Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg.»

In Oppeln blieben von den etwa 51’000 Einwohnern nur ungefähr 1000 in der Stadt zurück. Weil die Flucht mitten im Winter stattfand, starben unzählige an Kälte und Hunger. Vater Erich Beyer fiel im Krieg.

Es konnte ein neues Leben beginnen

Am 13. Februar 1945 kam die Familie schliesslich im Ort Zimmern in Baden-Württemberg an. Die Grossmutter erzählte:

«Wir waren die ersten Flüchtlinge im Dorf und wurden von den Dorfbewohnern bestaunt.»

Zimmern hatte den Krieg weitgehend unzerstört überstanden. Nach der Flucht lebte die sechsköpfige Familie bei Paulas Eltern in Zimmern, welche einen Bauernhof betrieben. Die Kinder hat man sofort in die Arbeit miteingebunden, zum Beispiel beim Mist austragen oder beim Füttern der Tiere. «Meine Grossmutter lernte ausserdem, Kühe zu melken.»

Felizitas Behm verbrachte im Dorf einen glücklichen Rest ihres Lebens und verstarb vergangenes Jahr 89-jährig. In ihre Geburtsstadt kehrte Felizitas Behm übrigens nie zurück. «Ihre Geschwister unternahmen nur einmal eine Reise zurück, als sie erwachsen waren und beabsichtigten, ihr Haus nochmals anzuschauen. Doch sie wurden abgewiesen, weil die neuen Bewohner nicht gut auf Deutsche zu sprechen waren.»

Heute sagt Cheyenne Behm:

«Es stimmt mich etwas traurig, dass meine Oma die Arbeit nicht mehr ansehen kann. Ich denke, sie hätte sich sehr darüber gefreut und die Arbeit mit Neugier gelesen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen