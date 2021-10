Urner Filialleiterinnen der Migros sind alles Frauen

Kanton Uri Frauen führen sämtliche Urner Migros-Filialen Per 1. November werden alle drei Urner Migros-Filialen (Urnertor, Erstfeld und Altdorf) von Frauen geführt – inklusive deren Stellvertretung. 20.10.2021, 14.39 Uhr

Livia Wicki übernimmt die Leitung der Erstfelder Filiale. Bild: PD

In Erstfeld übernimmt Livia Wicki per 1. November die Leitung der Migros-Filiale mit neun Mitarbeitenden. Sie war bisher stellvertretende Filialleiterin in der Migros Engelberg (OW). «Ich freue mich auf meine neue Funktion als Filialleiterin mit dem eingespielten Team und werde mein Bestes geben, um die Kundschaft in Erstfeld weiterhin zufriedenzustellen», so Wicki.

Bettina Inderkum wechselt nach Altdorf. Bild: PD

Bettina Inderkum, die bisher die Migros in Erstfeld geleitet hat, wechselt per 1. November in die Migros-Filiale Altdorf mit 23 Mitarbeitenden. «Als Altdorferin freue ich mich natürlich auf den Wechsel in die Migros Altdorf und erwarte, viele neue Bekanntschaften zu schliessen», sagt Inderkum.

Marthi Kempf leitet die Filiale im Urnertor. Bild: PD

Im Urnertor leitet Marthi Kempf seit über drei Jahren die MM Filiale mit insgesamt 111 Mitarbeitenden. «Ich freue mich auf zusätzliche Frauenpower im Kanton Uri», so Kempf. Sie ist bereits seit 26 Jahren für die Migros tätig. Auch ihre Stellvertreterin und alle Bereichsleiterinnen (Kasse, Non Food, Frischland und sogar Metzgerei) sind in ihrer Filiale weiblich.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie gezielt gefördert

Rund 70 Prozent der knapp 6000 Mitarbeitenden bei der Genossenschaft Migros Luzern sind Frauen. Der Anteil Frauen in der Filialleitung der Migros Luzern liegt bei rund 45 Prozent. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde von der Migros Luzern gezielt gefördert, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heisst. Daher seien auch im Kader Teilzeitpensen möglich. Die Migros probiere laufend neue Möglichkeiten wie das «Top-Job-Sharing» aus, um Teilzeitarbeit und Karriere zu ermöglichen. Solche Modelle seien für die Zukunft der Migros wichtig, denn im Detailhandel werden ausgewiesene Fachkräfte auf allen Stufen benötigt. (pd/RIN)