Freiwillige des SRK-Fahrdienstes haben 11'440 Stunden geleistet

Kanton Uri Freiwillige Mitarbeitende des SRK-Fahrdienstes haben 11'440 Stunden geleistet Am Internationalen Tag der Freiwilligen dankt das SRK Uri seinen Fahrerinnen und Fahrern. 05.12.2022, 05.00 Uhr

Uwe Klaas, Annaros Zgraggen und Max Gisler (von links) vor dem Rollstuhlfahrzeug des SRK Uri. Bild: PD

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist die grösste Freiwilligenorganisation in den Bereichen Rettung, Gesundheit und Integration in der Schweiz. Zum Internationalen Tag der Freiwilligenarbeit vom heutigen 5. Dezember schauen auch die Freiwilligen vom SRK Uri auf ihre Tätigkeit. «Ohne ihr Engagement könnten Dienstleistungen vom SRK Uri nicht erbracht werden», schreibt die Organisation in einer Mitteilung. Freiwilliges Engagement für mehr Menschlichkeit sei das Herzstück des Roten Kreuzes.