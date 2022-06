Freundin misshandelt: Serbischer Boxer soll sieben Jahre in Haft

Kanton Uri Freundin misshandelt: Serbischer Boxer verlangt Freispruch – oder tiefere Haftstrafe Das Urner Landgericht hat ihn zu sechs Jahren Haft verurteilt. Gegen diesen Entscheid wehrt sich ein 27-jähriger Serbe vor dem Obergericht. Ein Verweis für den Schengenraum würde zudem seine Boxkarriere gefährden. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Über sechs Jahre lang sollte er hinter Gitter. Gegen dieses Urteil des Urner Landgerichts wehrt sich der heute 27-jährige Superschwergewichtsboxer aus Serbien jedoch, und auch die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil vom vergangenen Jahr Berufung eingelegt. Am Mittwoch fanden sich die Parteien nun vor dem Urner Obergericht ein, um den Fall erneut zu verhandeln.

Vorgeworfen werden dem Mann, der 2019 aus Serbien nach Uri kam, eine ganze Reihe von Delikten. Am schwerwiegendsten sind jene, nach denen er seine damalige Freundin, für die er in den Kanton Uri gekommen war, über zwei Wochen hinweg geschlagen haben soll. Die Anklageschrift wirft ihm unter anderem schwere Körperverletzung und Gefährdung des Lebens vor.

Vor dem fünfköpfigen Obergericht beantwortete der Mann nochmals einige Fragen zu den Tatvorwürfen. Seine damalige Partnerin – eine in Uri wohnhafte Landsfrau, die er über Facebook kennen gelernt hatte – geschlagen zu haben, bestritt der Beschuldigte grundsätzlich nicht. Gewisse Einzelheiten seien aber anderes gewesen, als vom Opfer geschildert.

So habe sie nie aus dem Mund geblutet oder sei auch nie bewusstlos gewesen. Als Sportler habe er seine Bewegungen unter Kontrolle. «Ich wusste, dass ich gegenüber einer Frau sehr vorsichtig sein muss», gab ein Übersetzer seine Aussage wieder. Mehrmals betonte der Beschuldigte, es tue ihm leid, dass es so weit gekommen ist, und er entschuldige sich vielmals beim Opfer.

Dem Verteidiger sind Opferaussagen zu widersprüchlich

Sein Verteidiger forderte vom Obergericht einen Freispruch von sämtlichen Vorwürfen. Sollte es dennoch zu einem Schuldspruch kommen, sei die Haftdauer auf 52,5 Monate zu begrenzen, also knapp 4,5 Jahre. Der vorgesehene Landesverweis sei auf die Schweiz zu beschränken, und nicht auf den ganzen Schengenraum auszuweiten.

Der Verteidiger monierte Widersprüchlichkeiten, die sich bei den Aussagen des Opfers ergeben haben sollen. In einem Arztbericht sei zudem festgehalten, dass gewisse Verletzungen nicht mit den angeblichen Taten übereinstimmen würden.

Die Blessuren des Opfers würden den Tatbestand der schweren Körperverletzung oder der Gefährdung des Lebens nicht erfüllen, so der Verteidiger weiter. Für die damalige Stimmungslage seines Mandanten warb der Anwalt um Verständnis. «Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in ein fremdes Land kommen und das Versprochene nicht eintrifft?» Denn seine Freundin habe seine Erwartungen nicht erfüllt, habe ihn zunächst in einem Hotel untergebracht und ihn lediglich als «Toyboy» benutzt.

Frau leidet heute an Depression

Nach einigen Tagen im Hotel zog der Serbe dann aber bei der rund 20 Jahre älteren Frau ein, wo die Misshandlungen angefangen haben sollen. Rund zwei Wochen später wurde er schliesslich verhaftet, nachdem die Frau zur Polizei gegangen war. Seither sitzt er im Gefängnis. Die zwei Wochen würden das Opfer bis heute prägen, wie die Staatsanwältin und auch die Anwältin der Frau vor Gericht ausführten.

Die Serbin sei geschlagen, getreten, zu Boden geschubst und gewürgt worden. «Das Leben des Opfers hat sich drastisch verändert», sagte die Staatsanwältin. Heute leide die Frau, die für die Verhandlung entschuldigt war, an einer Depression und könne nur noch schlecht schlafen. «Sie leidet noch immer massiv unter den Vorkommnissen.»

Die Staatsanwaltschaft kritisierte am Urteil des Landgerichts, dass es den Beschuldigten vom Vorwurf der vollendeten schweren Körperverletzung freigesprochen hat. Es befand ihn lediglich der versuchten schweren Körperverletzung schuldig.

Für die Staatsanwältin ist jedoch klar, dass auch eine schwere psychische Beeinträchtigung, wie sie hier vorliege, als schwere Körperverletzung zählt. Unter anderem darum verlangte sie von den Oberrichterinnen und Oberrichtern eine Erhöhung der Freiheitsstrafe auf sieben Jahre.

«Debatte um Landesverweis»

Am Landesverweis von 15 Jahren für den ganzen Schengenraum sei ausserdem festzuhalten, so die Staatsanwältin weiter. Auch die Anwältin der Frau erachtete diesen als nötig: «Das ist meiner Mandantin wirklich wichtig.» Denn sie fürchte sich nach wie vor sehr vor dem Beschuldigten.

Dieser bat in seinem tränenreichen Abschlusswort darum, ihm immerhin den Zugang zum Schengenraum zu belassen. Er habe sehr viel geopfert für seine Karriere als Sportler und könne den Boxsport sonst nicht sinnvoll ausüben. Für welches Strafmass sich das Obergericht entscheidet, wird es den Beteiligten in zwei Wochen mündlich verkünden.

