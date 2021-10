Mondholz wird beim Bau der Berglodge 37 in Altdorf benutzt

Kanton Uri Die Seminarhäuser der Berglodge 37 sollen dank «magischem Holz» nachhaltig bleiben Schon die keltischen Urahnen sollen ihre Häuser mit Mondholz gebaut haben. Auch im neuen Seminarzentrum auf den Eggbergen kommt es zum Einsatz. Doch ist Mondholz wirklich mehr als ein Märchen? Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Eine Vision, und ein Mann, der sie verfolgt: Unternehmer Martin Reichle ist dabei, ein neues Zentrum für Gesundheit und Nachhaltigkeit auf den Eggbergen ins Leben zu rufen. Die Berglodge 37 widmet sich dem vitalen Menschen, der intakten Umwelt und dem nachhaltigen Unternehmertum. Kenner der Materie überrascht es da kaum, dass er bei der Architektur der drei Kongress- und Seminarhäuser auf Mondholz setzt. Tatsächlich stammen 30 Prozent des Holzes aus dem Gruonwald und wurden bei abnehmendem Mond in den Wintermonaten geschlagen. Gründer Martin Reichle sagt dazu:

«Der positive Effekt von Mondholz ist seit Hunderten von Jahren bei verschiedenen Menschengruppen bekannt.»

Davon profitiere man nun auch beim Projekt der Berglodge 37. Doch handelt es sich bei Mondholz um Esoterik oder um Wissenschaft? Ersteres gilt vielen als obskur. Einer, der es weiss, ist Ernst Zürcher, emeritierter Professor der Berner Fachhochschule. Er hat den Einfluss der Mondzyklen und der Jahreszeit in zwei Studien untersucht.

Bei der Berglodge 37 baut man mit Mondholz. Zu Recht? Bild: Anian Heierli (Eggberge, 11. August 2021)

Laut Ernst Zürcher gibt es kein Holz, das nicht unter dem Einfluss des Mondes stünde: «Holz ist immer Mondholz», sagt er auf Anfrage. Dass die Eigenschaften von Holz innerhalb der Jahreszyklen und auch während der Mondphasen variieren, das zeigen seine Forschungen. Er sagt:

«Es gibt Holz, das beim Baumfällen in bestimmten Ernteperioden als Bauholz besser geeignet ist als Holz aus anderen Perioden.»

Im Winter befinden sich die Bäume im Ruhezustand, das Holz ist nicht im Wachstum. «Dadurch sind die Bäume durch Maschinen weniger leicht verletzlich, was das Risiko von Pilzinfektionen im Wurzelsystem reduziert», sagt Zürcher. Bäume im Winter zu fällen, ist auch die traditionell praktizierte Methode.

Es geschieht beim Vollmond-Wechsel

Professor Ernst Zürcher konnte wissenschaftlich beweisen, dass am Volksglauben über das Mondholz etwas Wahres dran ist. Bild: PD

Die intensivsten Variationen im Holz konnte Zürcher aber bei den beiden Zeitphasen drei Tage vor oder nach Vollmond beobachten:

«Drei Tage nach Vollmond entsteht hydrophobes Holz, das kaum Wasser aufnimmt und trotzdem dicht und stark bleibt.»

Die Ergebnisse sind statistisch signifikant. Das untersuchte Fichtenholz sei für den Bau besonders gut geeignet. Dasjenige Holz, das in den drei Tagen vor Vollmond gefällt wird, lässt sich dagegen gut als Brennholz nutzen. Das geht aus der zweiten, grösseren Studie aus dem Jahr 2010 mit 600 Bäumen hervor. Das Holz wurde zwei Jahre später unter Laborbedingungen erneut untersucht. «Wir haben das Holz ins Wasser getaucht und geschaut, wie viel Wasser aufgesogen wird. Da kam die grosse Überraschung. Eine Differenz zeigt sich beim Mondholz gegenüber dem übrigen Holz nicht nur beim Wasserverlust, sondern auch bei der verminderten Wiederaufnahme von Wasser.»

Kirche versuchte, das alte Wissen auszutilgen

Für Zürcher ist es wenig überraschend, dass an den alten Weisheiten etwas Wahres dran ist. «Dahinter stecken Jahrtausende der Erfahrung aus der keltischen Tradition.» Die Kelten verfügten über grosses handwerkliches Geschick, nicht nur im Holzbau, sondern auch bei Metall. Schon in der vorkeltischen Zeit der Megalithen zeugen Spuren davon, dass die Astronomie für die Menschen stets eine grosse Rolle spielte, wie man etwa am Beispiel von Stonehenge in Südengland sieht.

Erst im Mittelalter wurde solches Wissen von der Kirche als ketzerisch verschrien. Am Konzil von Braga in Portugal im Jahre 561 fassten die Kirchenväter einen Beschluss: «Christen sollen es nicht erlaubt sein, an heidnischen Traditionen festzuhalten. Das heisst, den Mond, den Lauf der Sterne oder den leeren Trug der Zeichen zu beobachten und sich nach ihnen beim Hausbau, der Aussaat, der Pflanzung von Bäumen oder der Eheschliessung zu richten.» Im Alpenraum, wo der Einfluss der Kirche damals beschränkt war, konnte sich das Wissen jedoch halten.

Die besonderen Eigenschaften des Mondholzes kennt auch Hermann Herger von der Gotthard Holz GmbH aus eigener Erfahrung. Gotthard Holz hat das Holz für die Berglodge 37 im Gruonwald geschlagen und verbaut es. Er sagt:

«Früher habe ich meine Mutter belächelt, als sie in der Landwirtschaft auf den Mond schaute. Heute weiss ich aus meiner eigenen Arbeit, dass dieser einen grossen Einfluss hat.»

Aussenansicht der Berglodge 37: Das Mondholz zeigt sich auch in den helleren Farben. Bild: PD

Nicht nur bei den Gezeiten an den Rändern der Ozeane – man sehe es auch im Abwasser. «Bei Unwettern macht es da einen Unterschied, ob der Mond zunehmend oder abnehmend ist. Die Furchen bei Murgängen sind unterschiedlich tief.» Oder eben beim Holz: «Mondholz schwindet und quellt weniger, es ist stilles Holz. Das erhöht Statik und Ästhetik.»

Forstingenieurpraktikant Jonas Imhof hat den ökologischen Nutzen regionalen Holzes untersucht. Bild: PD

Und noch etwas Zweites ist Hermann Herger wichtig: Dass regionales Holz verwendet wird. Kürzlich hat er deshalb die Schaffung einer eigenen Urner Sägerei bei der Korporation Uri beantragt (unsere Zeitung berichtete). Den ökologischen Nutzen regionalen Holzes hat im Rahmen der Arbeit an der Berglodge 37 Forstingenieurpraktikant Jonas Imhof untersucht. Er sagt: «Wäre statt schweizerischem europäisches Holz verwendet worden, so wäre der CO 2 -Abdruck über den gesamten Lebenszyklus des Holzes gerechnet doppelt so hoch.»

Herger erwartet aufgrund des aktuellen Booms von Holz in der Bauwirtschaft, dass Schweizer Sägereien und Holzbauer künftig wieder mehr zu tun haben werden. «Die Schweiz wird so nicht nur ökologischer, sie kann sich auch unabhängiger von den Preisschwankungen im Ausland machen, wenn inländisch produziert wird», ist er überzeugt. Und Ernst Zürcher sagt:

«Aufgrund der Klimaerwärmung haben vor allem die robusteren Weisstannen eine grosse Zukunft im Wald und in der Bauwirtschaft.»

Künftige Forschungen zum Mondholz sollen sich daher auf diese Baumart konzentrieren.