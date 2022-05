Kanton Uri Für mehr Ökologie und weniger Abfälle: Urner Umweltamt will Bevölkerung zum Kompostieren animieren Jede Urnerin und jeder Urner wirft pro Jahr rund 70 Kilogramm Speise- und Küchenabfälle in den Müll. Das will das Amt für Umweltschutz ändern – und zeigt neue Kompostvarianten auf. Carmen Epp Jetzt kommentieren 10.05.2022, 18.00 Uhr

Zur Kompostierung geeignete Abfälle. Bild: Ronstik / iStockphoto

Seit elf Jahren nimmt die Menge des gesammelten Kehrichts leicht ab, wie einer Medienmitteilung des Amts für Umweltschutz zu entnehmen ist. Waren es zwischen 2007 und 2011 noch durchschnittlich 187 Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner, lag die Durchschnittsmenge zwischen 2015 und 2019 bei 168 Kilogramm – also 10 Prozent tiefer.

Das sei ein durchaus positiver Trend, wie Niklas Joos, Leiter der Abteilung Immissionsschutz, auf Anfrage sagt. Er betont:

«Diese Entwicklung gilt es noch weiter zu pushen – vor allem im Bezug auf den Teil des Abfalls, der noch einen Restwert hat.»

Joos spricht die sogenannten biogenen Abfälle an, also Garten-, Speise- und Küchenabfälle. Deren Menge hat zwischen 2007 und 2019 um 32 Prozent zugenommen: von 62 auf 82 Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner.

Für die Gartenabfälle besteht die Grüngutsammlung der Zentrale Organisation für Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri (Zaku). Damit werde bereits der grösste Teil der biogenen Abfälle einer Verwertung zugeführt. Für die Sammlung und Verwertung von Speise- und Küchenabfällen stünden jedoch nur begrenzt Angebote zur Verfügung. Für Gewerbebetriebe organisiert die Zaku seit 2008 eine ganzjährige Sammlung – ein Angebot, das gegen eine Entsorgungsgebühr auch für Mehrfamilienhäuser oder grössere Überbauungen genutzt werden kann.

Kreislauf bei biogenen Abfällen weiter schliessen

In Privathaushalten werden pro Person und Jahr noch immer rund 70 Kilogramm Speise- und Küchenabfälle via Kehrichtabfuhr entsorgt. Dabei könnte ein grosser Teil davon vermieden oder lokal kompostiert werden. Rüstabfälle von Gemüse und Früchten, Kaffeesatz und (nicht plastifizierte) Teebeutel, zerkleinerte Eierschalen, Schnittblumen und Topfpflanzen werden idealerweise mit Rasen-, Strauch oder Baumschnitt und weiterem Grüngut aus dem Garten vermischt, wie es in der Mitteilung des Amts für Umweltschutz weiter heisst. Nicht kompostiert werden sollen tierische Speisereste, Hunde- und Katzenkot sowie Asche. Kompostieren sei eine ökologische Alternative, sagt Joos:

Niklas Joos. Bild: Anian Heierli

«Es spart Geld, vermeidet Transporte und reduziert die Mengen an Kehricht, die in die Verbrennung gelangt.»

Wer also seinen ökologischen Fussabdruck verkleinern möchte, sollte zum einen Nahrungsmittelabfälle verringern und Rüstabfälle kompostieren. Mit der richtigen Handhabung und Pflege könne aus etwas Hochwertigem wie Nahrungsmitteln wieder nährstoffreiche Erde entstehen. «Diesen Kreislauf gilt es zu schliessen.»

Amt stellt alternative Kompostiermethoden vor

Allerdings hat nicht jede und jeder einen Garten oder Zeit und Lust, sich um die Pflege eines Komposts zu kümmern – dessen ist man sich beim Amt für Umweltschutz bewusst. Deshalb werden am 14. Mai am Flohmarkt auf dem Unterlehn in Altdorf an einem Stand zwei Alternativen zum Hausgartenkompost vorgestellt, die weniger Platz benötigen und auf jeden Balkon passen: die Wurmkiste und Bokashi.

Bei der Wurmkiste handelt es sich um einen Mini-Komposthaufen in einer Holzkiste, in der Würmer leben, wie Joos erklärt. Zerkleinerte Rüstabfälle, Obst- und Gemüsereste sowie Kaffeesatz werden innert einiger Wochen in der Kiste von den Würmern zersetzt und in wertvolle Komposterde umgewandelt. Der Wurmkompost kann drinnen oder – ausser im kalten Winter – draussen angelegt werden. Und ein paar Blumentöpfe reichen, um die anfallende Komposterde zu verwerten.

Bokashi ist japanisch und bedeutet «fermentiertes, organisches Allerlei». Bei dieser Methode führen Mikroorganismen zu einer Fermentierung auf kleinem Raum, bei der nicht nur Rüstabfälle, sondern auch Fleisch-, Fisch- und Käsereste verwertet werden können. Nach einer Gärzeit von wenigen Wochen kann das Produkt als natürlicher Dünger mit Erde vermischt werden. So entsteht innert kurzer Zeit nährstoffreiche Erde, die dann wiederum bepflanzt werden kann.

Sowohl die speziellen Würmer als auch die für Bokashi benötigten Mikroorganismen seien in Gartenbauzentren oder Gärtnereien auch im Kanton Uri erhältlich, wie Joos erklärt.

Jahresthema 2022 mit klarer Botschaft

Mit der Abfallplanung habe sich das Amt für Umweltschutz das Ziel gesetzt, jedes Jahr einen Schwerpunkt aufzugreifen, um eine breite Öffentlichkeit für das Thema «Abfall» zu sensibilisieren. Angefangen mit dem Thema «Foodwaste» widmete sich die Kampagne im letzten Jahr der Bewegung «Zero Waste» mit verschiedenen Workshops und Vorträgen zum Thema. «Da wir im Austausch mit der Zaku festgestellt haben, dass deren Angebot zur Sammlung von Speise- und Küchenabfällen bei Gewerbetreibenden genutzt wird, möchten wir in diesem Jahr nun Privatpersonen dazu animieren, ihren biogenen Abfall, wenn möglich zu kompostieren, statt abzuführen.» Und so beinhaltet das Jahresthema 2022 die unmissverständliche Botschaft: «Kompostieren hilft beim Abfallminimieren.»

Hinweis: Weitere Infos unter www.ur.ch/sauberersache.

