Kanton Uri Gastrobetriebe müssen Terrassenumsätze im April nicht anrechnen Seit dieser Woche ist klar: Gastrobetriebe dürfen ihre Aussenterrassen ab kommendem Montag öffnen. Da dies aber kaum die Aufwände decken wird, greift die Regierung den Betreibern weiterhin unter die Arme. 16.04.2021, 17.03 Uhr

Betriebe wie hier das Restaurant Sustenbrüggli dürfen bald in ihrem Aussenbereich Gäste empfangen. Bild: Paul Gwerder

(zgc) Aufatmen für die Gastronomiebetriebe ‒ zumindest vorerst, denn: Restaurants und Bars dürfen ab kommendem Montag ihre Aussenbereich öffnen. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. «Trotz der Öffnung der Restaurantterrassen werden viele Gastrobetriebe weiterhin nicht kostendeckend wirtschaften können», schreibt der Urner Regierungsrat in einer Medienmitteilung. Deshalb hat das Gremium an seiner Sitzung vom Freitag entschieden, die Härtefallbeiträge an die Gastronomiebranche auch im April «rasch» auszubezahlen. Die Terrassenumsätze werden bei der Berechnung der Beiträge für diesen Monat noch nicht angerechnet. Dies gilt auch für Hotelrestaurants und Betriebskantinen, die ihre Umsätze generell anzugeben haben. Diese Betriebe werden durch die Volkswirtschaftsdirektion darüber informiert, wie die Deklaration im April zu erfolgen hat.