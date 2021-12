Altdorf: Geschenkideen für Weihnachten

Weihnachten Geschenktipps für Unentschlossene: Das empfehlen Altdorfer Geschäfte Vom Tee über Geschenkkörbe bis hin zu Gutscheinen für Tierfreunde und Leseratten: An Geschenkideen mangelt es den Altdorfer Geschäften nicht. Carmen Epp Jetzt kommentieren 14.12.2021, 16.00 Uhr

Eine nette Geste für die Eltern, etwas Spannendes für die Nichte, und auch der Partner soll zu Weihnachten mit einem Geschenk überrascht werden. Doch obwohl das Weihnachtsgeschäft jeweils früh genug beginnt, gibt es immer wieder Leute, die bis zuletzt ratlos nach dem passenden Geschenk suchen.

Die Geschäfte im Urner Hauptort warten zu Weihnachten mit verschiedenen Geschenkideen auf. Bild: Nadia Schärli (Altdorf, 28. November 2020)

Wir haben bei Altdorfer Geschäften nachgefragt, wie Unentschlossene ihren Liebsten unter dem Christbaum eine Freude machen können.

«Ich kenne die Not der Unentschlossenen kurz vor Weihnachten», sagt Magnos Huwyler vom Teelädäli in Altdorf. Sein Ratschlag laute seit Jahren gleich: «Mit einem Chrischchindli-Tee liegt man nie falsch.» Die hauseigene Früchteteemischung aus Hibiskusblüten, Apfelstücken, Hagebuttenschale, Orangenschale, Zimtstückchen, Färberdistel und natürlichem Zimt- und Vanille-Aroma kommt laut Huwyler seit Jahren gut an, nicht nur an Weihnachten.

Der Chrischchindli-Tee vom Teelädäli in Altdorf wird gerne geschenkt. Bild: PD

Heuer scheint es besonders viele Unentschlossene zu geben, merkt Huwyler an. «Wir haben anderthalbmal so viel Chrischchindli-Tee hergestellt wie letztes Jahr und sind bereits bald ausgeschlossen.» Nur noch wenige Kilo der Teemischung seien an Lager. Glücklicherweise gibt es den beliebten Chrischchindli-Tee neu auch in Pyramidenbeuteln. Diese seien in 12er-Schachteln noch vorrätig erhältlich und eigneten sich ideal für ins Büro oder für unterwegs, sagt Huwyler.

Auch im Zentrum-Markt kommen Unentschlossene auf Ideen. Die Auswahl ist gross. Ein beliebtes Geschenk sei etwa Tessiner Panettone, sagt Geschäftsführer David Arnold. «Statt extra ins Tessin zu fahren, bekommt man die Spezialität aus dem Nachbarkanton auch bei uns.» Aber auch einheimische Wurstwaren sowie Urner Käse kämen immer gut an. Diese lassen sich ausserdem gut in Geschenkkörben oder -kartons individuell zusammenstellen.

Im Zentrum-Markt lassen sich Urner Spezialitäten in einem Geschenkkorb kombinieren. Bild: PD

Dabei würden die Urner Spezialitäten sowohl Einheimischen als auch Auswärtigen geschenkt, wie Arnold sagt. «Viele Urnerinnen und Urner, die ausserhalb zu einer Weihnachtsfeier eingeladen sind, nehmen gerne eine Spezialität aus der Heimat als Geschenk mit. Bei der grossen Auswahl an Produkten erfreuen sich aber auch Urnerinnen und Urner selber daran, kulinarisch etwas Neues zu entdecken. Das hält sich in etwa die Waage.»

Auch im Kaufhaus Türmli setzt man bei den Geschenktipps ganz auf «Uriness». In diesem Jahr seien vor allem die speziell angefertigten Uristier-Brettli ein beliebtes Präsent, wie Inhaberin Daniela Herger-Stadler erklärt. Dabei handelt es sich um ein modernes Schneidebrett aus Holz, in das ein grosser Uristier eingelasert wurde. «Das Brett schaut toll aus, macht etwas her und schafft einen Bezug zu Uri», erklärt Herger-Stadler. Passend dazu hat das Türmli auch noch ein Brotmesser mit eingravierten Urner Bergen im Sortiment.

Im Kaufhaus Türmli gibt es einen ganzen Tisch voller Geschenke mit Bezug zum Kanton Uri. Bild: PD

Daneben gibt es noch weitere Geschenkartikel mit Bezug zum Kanton Uri. Vom Jassteppich über T-Shirts bis hin zum Monopoly, Schirmen und Gläsern. Wer meint, die Geschenke würden vor allem für Auswärtige gekauft, irrt, sagt Daniela Herger-Stadler. «Wir Urnerinnen und Urner haben einen starken Bezug zu unserer Heimat. Also kriegen wir auch gerne etwas geschenkt, auf dem unser Wappentier oder andere Urner Symbole zu sehen sind.»

Kinder wünschen sich zu Weihnachten nicht selten auch ein Haustier. Auf den letzten Drücker noch ein Meerschweinchen, Kaninchen oder einen Hamster für unter den Christbaum zu holen, hält Oski Inderbitzin vom Tierlihuus am Lehn jedoch für keine gute Idee. «Die Haltung von Kleintieren will gut überlegt sein. Und das geht nicht, ohne die künftigen Halterinnen und Halter ausgiebig informiert zu haben.»

Für Tierliebhaberinnen und -liebhaber eignen sich Gutscheine vom Tierlihuus am Lehn. Bild: PD

Wer einem tierliebenden und künftig vielleicht sogar -haltenden Kind eine Freude zu Weihnachten machen will, dem empfiehlt Inderbitzin deshalb einen Gutschein vom Tierlihuus. «Damit können die Beschenkten sich dann selber vor Ort das gewünschte Tier aussuchen, während wir sie beraten können, was es für eine artgerechte Haltung alles braucht.» Wer nebst dem Gutschein bereits etwas Konkretes schenken möchte, findet im Tierlihuus ausserdem das passende Zubehör für die entsprechende Tierart.

In der Buchhandel-Abteilung der Bido AG findet sich für fast jedes Thema, das den Beschenkten oder die Beschenkte interessiert, etwas Spannendes zwischen zwei Buchdeckeln. Wer eine richtige Leseratte mit bereits vollem Bücherregal beschenken möchte, macht mit einem Gutschein der Bido AG nichts verkehrt.

Die Bido AG empfiehlt fixfertige Geschenke und Gutscheine für Leseratten. Bild: PD

Unentschlossenen macht es die Bido AG auf der Suche nach Geschenken einfach: Um den Weihnachtsstress zu umgehen, hat die Papeterie Geschenkideen zusammengestellt, die bereits fixfertig verpackt sind, wie Jrène Schneiter, Leiterin Marketing und Kommunikation, auf Anfrage sagt. «Und wer selber noch kreativ werden möchte, findet in unserer Bastelabteilung sicher das Richtige.»

